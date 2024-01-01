Шуфрича залишили у в’язниці ще на 2 місяці
Сьогодні, 15:22
Народний депутат Нестор Шуфрич залишиться утриманим під вартою до 11 травня, оскільки суд продовжив йому запобіжний захід у справі про державну зраду.
Про це в телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Шуфрича підозрюють у співпраці з агентом ФСБ, колишнім секретарем РНБО Володимиром Сівковичем, який, за даними слідства, координував діяльність російської агентури в Україні.
Зазначається, що завданням народного депутата була підривна діяльність в інформаційному просторі, зокрема поширення наративів Кремля й антиукраїнської пропаганди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це в телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Шуфрича підозрюють у співпраці з агентом ФСБ, колишнім секретарем РНБО Володимиром Сівковичем, який, за даними слідства, координував діяльність російської агентури в Україні.
Зазначається, що завданням народного депутата була підривна діяльність в інформаційному просторі, зокрема поширення наративів Кремля й антиукраїнської пропаганди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Шуфрича залишили у в’язниці ще на 2 місяці
Сьогодні, 15:22
На Волині завтра прощатимуться із Героєм Ігорем Гулем
Сьогодні, 15:06
Новий скандал у Польщі: силовики затримали журналістів із Волині
Сьогодні, 14:51
На війні обірвалося життя волинянина Геннадія Кондратюка
Сьогодні, 14:34