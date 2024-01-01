Шуфрича залишили у в’язниці ще на 2 місяці

Шуфрича залишили у в’язниці ще на 2 місяці
Народний депутат Нестор Шуфрич залишиться утриманим під вартою до 11 травня, оскільки суд продовжив йому запобіжний захід у справі про державну зраду.

Про це в телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.

Шуфрича підозрюють у співпраці з агентом ФСБ, колишнім секретарем РНБО Володимиром Сівковичем, який, за даними слідства, координував діяльність російської агентури в Україні.

Зазначається, що завданням народного депутата була підривна діяльність в інформаційному просторі, зокрема поширення наративів Кремля й антиукраїнської пропаганди.
Шуфрича залишили у в’язниці ще на 2 місяці

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Теги: суд, корупція
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