Подружжя волинян переправляло через кордон військовозобов'язаних чоловіків
Сьогодні, 18:35
Подружжя волинян судитимуть за незаконне переправлення через кордон військовозобов'язаних.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Горохівського відділу Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення подружжям жителів міста Горохова – 26-річною жінкою та 27-річним чоловіком – складання та видачі підроблених документів, а також організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, в тому числі з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 358, ч.ч. 2,3 ст. 332 КК України).
За даними слідства, підприємиця, яка має ліцензію на здійснення міжнародних перевезень пасажирів, спільно з чоловіком, отримуючи від «клієнтів» грошові кошти, вносили неправдиві відомості про військовозобов'язаних чоловіків до інформаційної системи «Шлях» як про водіїв свого підприємства, уможливлюючи їхній виїзд у країни Євросоюзу.
При цьому вони фіктивно працевлаштовували чоловіків та укладали з ними трудові договори.
У такий спосіб вони у період дії правового режиму воєнного стану упродовж січня 2023 – травня 2024 року 65 разів забезпечували виїзд чоловіків за кордон.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Горохівського відділу Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення подружжям жителів міста Горохова – 26-річною жінкою та 27-річним чоловіком – складання та видачі підроблених документів, а також організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, в тому числі з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 358, ч.ч. 2,3 ст. 332 КК України).
За даними слідства, підприємиця, яка має ліцензію на здійснення міжнародних перевезень пасажирів, спільно з чоловіком, отримуючи від «клієнтів» грошові кошти, вносили неправдиві відомості про військовозобов'язаних чоловіків до інформаційної системи «Шлях» як про водіїв свого підприємства, уможливлюючи їхній виїзд у країни Євросоюзу.
При цьому вони фіктивно працевлаштовували чоловіків та укладали з ними трудові договори.
У такий спосіб вони у період дії правового режиму воєнного стану упродовж січня 2023 – травня 2024 року 65 разів забезпечували виїзд чоловіків за кордон.
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