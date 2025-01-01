Росія вночі атакувала Україну 166 ударними дронами

Росія вночі атакувала Україну 166 ударними дронами
У ніч на 27 лютого 2025 року (із 20.00 26 лютого) противник атакував Україну 166-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, що РФ.

Як повідомили у Повітряних силах, ППО збила 90 безпілотників, ще 72 – локаційно втрачені.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 90-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Чернігівщина та Сумщина.

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Теги: Україна, росія, війна
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