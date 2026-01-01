У Луцьку 27 мільйонів виділили на підтримку Збройних сил України

27 млн грн депутати Луцькради виділили на підтримку Збройних сил України.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 27 травня, депутати на пленарному засіданні 94-ї сесії Луцької міської ради, підтримавши зміни до бюджету територіальної громади.Субвенцію у майже 27 млн грн спрямували на підтримку військових частин та на Програму забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності на 2021–2028 роки.15,4 млн грн передбачили комунальному підприємству “Луцькводоканал” на реконструкцію двох ліній напірного каналізаційного колектора на відрізку від вулиці Карпенка- Карого, 1а до перетину вулиць Героїв УПА та Липовецької у межах Реалізації проєкту “Безпечна каналізація задля здорового довкілля: транскордонні рішення Луцька та Білостока” у межах Програми Interreg NEXT Польща Україна 2021-2027.15 млн грн виділили на поточний ремонт вулиць територіальної громади.12 млн грн спрямували на завершення будівництва ветеранського простору на вулиці Конякіна у місті Луцьку.Депутати внесли й інші зміни до бюджету територіальної громади.