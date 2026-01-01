Луцький зоопарк змінив графік роботи

Луцький зоопарк змінив графік роботи
Влітку луцький зоопарк працюватиме на годину довше, пише misto.media.

Тепер звіринець щодня зачинятиметься о 20:00, каси працюватимуть до 19:00, повідомляють на сторінці зоопарку.

Нагадаємо, такий графік роботи раніше був лише на вихідних.

Побачити тварин можна щодня з 10:00 за адресою: вул. Глушець, 16.

Ціни на квитки:

дитячий — 100 грн;

дорослий — 200 грн;

сімейний (2 дорослих і 2 дітей) — 550 грн;

пільговий (студенти, пенсіонери) — 150 грн;

пільговий для багатодітних родин: 80 грн дитячий, 150 грн дорослий.

Ціна пільгового квитка для чинних військовослужбовців та Нацгвардії становить 100 гривень.

Вартість екскурсії — 600 грн для організованої групи. Про неї треба домовлятися заздалегідь за номером +38 066 074 32 24 (Тетяна). На 10 неповнолітніх один той, хто супроводжує (повнолітній), може пройти безплатно.

Також безплатно відвідати зоопарк можуть пенсіонери віком 70+.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, зоопарк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцький зоопарк змінив графік роботи
Сьогодні, 16:34
У Луцьку попрощалися з воїном Сергієм Четвериковим, який загинув за незалежність України
Сьогодні, 16:03
Працівник ТЦК зламав руку чоловікові на Волині: його судитимуть
Сьогодні, 15:26
У Луцьку 27 мільйонів виділили на підтримку Збройних сил України
Сьогодні, 15:15
У центрі Луцька молодики слухали гучно музику мовою агресора
Сьогодні, 14:37
Медіа
відео
1/8