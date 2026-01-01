Луцький зоопарк змінив графік роботи
Сьогодні, 16:34
Влітку луцький зоопарк працюватиме на годину довше, пише misto.media.
Тепер звіринець щодня зачинятиметься о 20:00, каси працюватимуть до 19:00, повідомляють на сторінці зоопарку.
Нагадаємо, такий графік роботи раніше був лише на вихідних.
Побачити тварин можна щодня з 10:00 за адресою: вул. Глушець, 16.
Ціни на квитки:
дитячий — 100 грн;
дорослий — 200 грн;
сімейний (2 дорослих і 2 дітей) — 550 грн;
пільговий (студенти, пенсіонери) — 150 грн;
пільговий для багатодітних родин: 80 грн дитячий, 150 грн дорослий.
Ціна пільгового квитка для чинних військовослужбовців та Нацгвардії становить 100 гривень.
Вартість екскурсії — 600 грн для організованої групи. Про неї треба домовлятися заздалегідь за номером +38 066 074 32 24 (Тетяна). На 10 неповнолітніх один той, хто супроводжує (повнолітній), може пройти безплатно.
Також безплатно відвідати зоопарк можуть пенсіонери віком 70+.
