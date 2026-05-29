Два літаки та гелікоптер супроводжували дрон: президент Румунії назвав причини, чому не збили російську ціль

Нікушор Дан скликав засідання Ради національної оборони, щоб обговорити влучання російського дрона по будинку в румунському місті Галац. У заяві, поширеній для преси, Дан назвав цей випадок безпрецедентним, пише



Він вважає, що атака вимагає рішучої, скоординованої і адекватної відповіді на "національному, союзницькому та міжнародному рівнях". Єдиною відповідальною за удар є Росія, наголосив президент.



"Те, що сталося сьогодні в Галаці, є прямим наслідком загарбницької війни, розв’язаної Росією проти України, безвідповідального та невибіркового використання Москвою цих систем озброєння в безпосередній близькості від кордонів НАТО, а також систематичного нехтування міжнародним правом. Немає жодної двозначності щодо винуватця та причини цієї агресії", – сказав він.



Дан повідомив, що Збройні сили мали наказ збити дрон тоді, коли умови дозволили б це зробити без жертв і руйнувань.



"Після того як радари армії зафіксували безпілотник на вході в національний повітряний простір, два літаки F-16 Військово-повітряних сил Румунії та гелікоптер IAR-330 SOCAT супроводжували дрон у національному повітряному просторі. Рішення не атакувати ціль було прийнято через відсутність умов, які б дозволили знищити її без ризику підвищеної загрози безпеці цивільного населення", – сказав він.



Нікушор Дан розпорядився вжити таких заходів:



Інформування союзників. Усі союзники по НАТО та партнери по Європейському Союзу поінформовані про інцидент. Зв'язок із військовими структурами Альянсу здійснюється в режимі реального часу.



Додаткові засоби протидії дронам від союзників. Румунія звернулася з офіційним запитом до союзників про розгортання на національній території додаткових засобів протидії безпілотникам задля зміцнення нашої оборони та Східного флангу Альянсу відповідно до вказівок SACEUR (Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі).



Звернення до Ради Безпеки ООН. Румунія офіційно поінформує Раду Безпеки Організації Об'єднаних Націй про це грубе та повторюване порушення міжнародного права з боку Російської Федерації.



"Підтримка Румунією України – політична, гуманітарна, військова та на шляху до європейської інтеграції – залишається непохитною. Чим довше Росія продовжує цю війну, тим очевиднішою стає необхідність її завершення справедливим і тривалим миром, який поважатиме суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України", – наголосив Дан.



Уночі 29 травня Росія вкотре атакувала Одеську область, зокрема вдарила по трьох торговельних суднах, що йшли під іноземними прапорами. Під час атаки один дрон залетів на територію Румунії. Країна підняла авіацію, але не збила його, і він влучив в будинок. Поранені люди.

Уночі 29 травня Росія вкотре атакувала Одеську область, зокрема вдарила по трьох торговельних суднах, що йшли під іноземними прапорами. Під час атаки один дрон залетів на територію Румунії. Країна підняла авіацію, але не збила його, і він влучив в будинок. Поранені люди.

