Російський дрон влучив у багатоповерхівку у Румунії: постраждали люди

У ніч проти 29 травня безпілотник врізався в багатоповерхівку в муніципалітеті Галац, розташованому близько до кордону з Одеською областю України. У цей час український регіон перебував під російськими атаками.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Румунії, пише Громадське.

Там кажуть, що дрон бачили радари перед тим, як він упав на дах будинку й вибухнув. Два літаки F-16, що перебували на бойовому чергуванні, мали дозвіл на ураження цілей протягом усього часу повітряної тривоги.

Нині на місці події працюють спеціалізовані команди Генерального інспекторату з надзвичайних ситуацій та інших структур Міністерства внутрішніх справ, Румунської служби інформації та румунської поліції.

Національний військовий командний центр повідомив Генеральний інспекторат з надзвичайних ситуацій про необхідність запровадження заходів оповіщення населення. У зв’язку з цим було надіслано повідомлення екстреного оповіщення RO-Alert для прикордонних повітів Тулча, Галац і Бреїла.

Румунське Digi.24 пише, що на місці події двом людям, які зазнали забоїв, надали медичну допомогу. Ще 70 людей евакуювали з постраждалої частини будинку.

Згідно з висновками Румунської служби інформації, унаслідок влучання вибухнула вся бойова частина безпілотника.

