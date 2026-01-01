Російський дрон влучив у багатоповерхівку у Румунії: постраждали люди
Сьогодні, 09:15
У ніч проти 29 травня безпілотник врізався в багатоповерхівку в муніципалітеті Галац, розташованому близько до кордону з Одеською областю України. У цей час український регіон перебував під російськими атаками.
Про це повідомили в Міністерстві оборони Румунії, пише Громадське.
Там кажуть, що дрон бачили радари перед тим, як він упав на дах будинку й вибухнув. Два літаки F-16, що перебували на бойовому чергуванні, мали дозвіл на ураження цілей протягом усього часу повітряної тривоги.
Нині на місці події працюють спеціалізовані команди Генерального інспекторату з надзвичайних ситуацій та інших структур Міністерства внутрішніх справ, Румунської служби інформації та румунської поліції.
Національний військовий командний центр повідомив Генеральний інспекторат з надзвичайних ситуацій про необхідність запровадження заходів оповіщення населення. У зв’язку з цим було надіслано повідомлення екстреного оповіщення RO-Alert для прикордонних повітів Тулча, Галац і Бреїла.
Румунське Digi.24 пише, що на місці події двом людям, які зазнали забоїв, надали медичну допомогу. Ще 70 людей евакуювали з постраждалої частини будинку.
Згідно з висновками Румунської служби інформації, унаслідок влучання вибухнула вся бойова частина безпілотника.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в Міністерстві оборони Румунії, пише Громадське.
Там кажуть, що дрон бачили радари перед тим, як він упав на дах будинку й вибухнув. Два літаки F-16, що перебували на бойовому чергуванні, мали дозвіл на ураження цілей протягом усього часу повітряної тривоги.
Нині на місці події працюють спеціалізовані команди Генерального інспекторату з надзвичайних ситуацій та інших структур Міністерства внутрішніх справ, Румунської служби інформації та румунської поліції.
Національний військовий командний центр повідомив Генеральний інспекторат з надзвичайних ситуацій про необхідність запровадження заходів оповіщення населення. У зв’язку з цим було надіслано повідомлення екстреного оповіщення RO-Alert для прикордонних повітів Тулча, Галац і Бреїла.
Румунське Digi.24 пише, що на місці події двом людям, які зазнали забоїв, надали медичну допомогу. Ще 70 людей евакуювали з постраждалої частини будинку.
Згідно з висновками Румунської служби інформації, унаслідок влучання вибухнула вся бойова частина безпілотника.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Два літаки та гелікоптер супроводжували дрон: президент Румунії назвав причини, чому не збили російську ціль
Сьогодні, 10:12
На Волині депутат міськради напав на журналістів і розбив телефон просто перед поліцією
Сьогодні, 09:45
Російський дрон влучив у багатоповерхівку у Румунії: постраждали люди
Сьогодні, 09:15
Ціни на полуницю в Луцьку: скільки просять за кілограм
Сьогодні, 08:20
Хто може вийти на пенсію в 55 років: юристка назвала категорії
Сьогодні, 07:15