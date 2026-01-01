Хто може вийти на пенсію в 55 років: юристка назвала категорії





Про це розповіла юристка Альона Чмона у коментарі



Законодавством передбачені пенсії за віком на пільгових умовах особам, які працювали на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці.





На пільгову пенсію можуть вийти:



- працівники медичних закладів та педагоги: станом на 11 жовтня 2017-го вони повинні мати від 25 до 30 років роботи в медичних закладах або навчальних закладах;



- жінки-працівниці текстильного виробництва: виходять на пенсію в 55 років за умови наявності не менше 20 років стажу роботи в текстильній промисловості;



- жінки, які народили п’ять або більше дітей і виховали їх до 6-річного віку, можуть виходити на пенсію у 50 років;



- жінки, які мають дітей з інвалідністю з дитинства, також мають право вийти на пенсію у 50 років;



- жінки, які працюють на шкідливих роботах зі Списку №1 та Списку №2, мають право вийти на пенсію у 50 та 55 років відповідно, за умови наявності певного стажу.



Втім, зі слів юристки, існує важливий нюанс. Адже питання дострокового виходу на пенсію за шкідливими умовами праці регулюють одразу два закони — «Про пенсійне забезпечення» та «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».



«У певний момент у законі „Про пенсійне забезпечення“ було визнано неконституційними положення про те, що за Списком №1 жінка може вийти на пенсію у 50 років, а за Списком №2 — у 55 років. Раніше жінки з таким „шкідливим“ стажем мали право виходити на пенсію у 45 і 50 років відповідно, тобто на 5 років раніше, ніж це передбачено законодавством на даний час. Тепер ті жінки, які хочуть вийти на пенсію раніше, можуть це зробити лише в судовому порядку. Але цього реально домогтися», — додала Альона Чмон.



Пенсія в Україні — які є надбавки



В Україні є спеціальна надбавка до пенсії для осіб, які самостійно доглядають за дітьми чи онуками до 18 років. Таким громадянам можуть нарахувати надбавку у розмірі 150 грн додатково до пенсії за віком, з інвалідності та за вислугу років.



Також дехто з пенсіонерів може оформити доплату для отримання 1038 гривень на місяць. У цьому випадку йдеться про самотніх осіб віком від 80 років. Для призначення виплати потрібно та подати заяву до Пенсійного фонду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

