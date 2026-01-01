Трійця 2026 - що суворо заборонено робити цього дня





Що означає це свято, які традиції та головні заборони, читайте у матеріалі



Історія та традиції свята Трійці



Трійцю відзначають на 50-й день після Великодня. Згідно з Євангелієм, саме цього дня після Воскресіння Ісуса на апостолів зійшов Святий Дух. Учні Христа отримали дар говорити різними мовами та змогли нести християнське вчення людям по всьому світу.



Назва свята пов’язана зі Святою Трійцею — Отцем, Сином і Святим Духом. У храмах цього дня проводять урочисті богослужіння, а домівки та церкви традиційно прикрашають зеленими гілками, травами та квітами. Звідси й народна назва — Зелені свята.



В Україні здавна існувало чимало традицій, пов’язаних із цим днем: оселі прикрашали гілками липи, клена, м’ятою, любистком та аїром - татарське зілля. Вважалося, що зелень приносить до дому добробут, захист і здоров’я.



Також цього дня йдуть до церкви на святкову службу, збираються родиною за святковим столом, освячують трави та зелень.



Що заборонено робити на Трійцю



Не можна сваритися та лихословити



Свято вважається світлим і духовним, тому конфлікти, образи та погані слова цього дня — під забороною.



Не можна важко працювати



У народі вірили, що на Трійцю не варто займатися важкою фізичною працею, будівництвом, ремонтом чи генеральним прибиранням. День краще присвятити молитві, родині та відпочинку.



Не можна працювати на городі чи в полі



За народними віруваннями, земля на Зелені свята “відпочиває”, тому копати, садити чи сапати не радили.



Не можна відмовляти у допомозі



Вважалося, що добрі справи та милосердя на Трійцю повернуться людині сторицею.



Не можна сумувати



Трійця символізує життя, оновлення та благословення, тому люди намагалися уникати негативних думок і зневіри.



Народні прикмети на Трійцю



якщо на Трійцю дощ — літо буде врожайним.



спекотна погода віщує сухе літо.



зелень, освячену в церкві, зберігали вдома як оберіг.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Трійця або Зелені свята, які цього року святкують 31 травня, - одне з найбільших і найшанованіших християнських свят. Для вірян цей день символізує духовне оновлення, силу віри та народження християнської церкви.Що означає це свято, які традиції та головні заборони, читайте у матеріалі ТСН.ua Трійцю відзначають на 50-й день після Великодня. Згідно з Євангелієм, саме цього дня після Воскресіння Ісуса на апостолів зійшов Святий Дух. Учні Христа отримали дар говорити різними мовами та змогли нести християнське вчення людям по всьому світу.Назва свята пов’язана зі Святою Трійцею — Отцем, Сином і Святим Духом. У храмах цього дня проводять урочисті богослужіння, а домівки та церкви традиційно прикрашають зеленими гілками, травами та квітами. Звідси й народна назва — Зелені свята.В Україні здавна існувало чимало традицій, пов’язаних із цим днем: оселі прикрашали гілками липи, клена, м’ятою, любистком та аїром - татарське зілля. Вважалося, що зелень приносить до дому добробут, захист і здоров’я.Також цього дня йдуть до церкви на святкову службу, збираються родиною за святковим столом, освячують трави та зелень.Не можна сваритися та лихословитиСвято вважається світлим і духовним, тому конфлікти, образи та погані слова цього дня — під забороною.Не можна важко працюватиУ народі вірили, що на Трійцю не варто займатися важкою фізичною працею, будівництвом, ремонтом чи генеральним прибиранням. День краще присвятити молитві, родині та відпочинку.Не можна працювати на городі чи в поліЗа народними віруваннями, земля на Зелені свята “відпочиває”, тому копати, садити чи сапати не радили.Не можна відмовляти у допомозіВважалося, що добрі справи та милосердя на Трійцю повернуться людині сторицею.Не можна сумуватиТрійця символізує життя, оновлення та благословення, тому люди намагалися уникати негативних думок і зневіри.якщо на Трійцю дощ — літо буде врожайним.спекотна погода віщує сухе літо.зелень, освячену в церкві, зберігали вдома як оберіг.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію