Про що говорили Путін і Лукашенко на Валдаї: у Кремлі розкрили деталі
Сьогодні, 18:15
У Кремлі розповіли, що під час переговорів на Валдаї російський президент Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі, звичайно, обговорювали ситуацію в Україні.
Про це сказав речник Путіна Дмитро Пєсков у розмові із російськими пропагандистськими ЗМІ.
«Звісно, тема України фігурувала на порядку денному неформального спілкування, яке відбулося у п’ятницю та суботу у Валдаї», — сказав він.
Окрім того, у Кремлі впевнено заявили, що цілі «СВО» будуть досягнуті. Пєсков намалював «хорошу динаміку» на фронті, яка начебто «вселяє впевненість у тому, що цілі „СВО“ будуть досягнуті».
Також рупор Кремля звинуватив Україну у провокаціях щодо Білорусі.
«Путін і Лукашенко також обговорювали стратегічні питання, зокрема регіональну безпеку та спроби провокацій щодо Білорусі», — гнівно заявив.
Однак Пєсков відмовився відповідати на запитання, чи є Лукашенко каналом зв’язку між Україною та Росією, з огляду на те, що нещодавно в Мінську відбулася зустріч із представником Зеленського.
«Щоб ці наявні канали працювали й функціонували, вони мають залишатися в тіні. Вони мають залишатися непублічними», — прокоментував він.
Нагадаємо, Лукашенко неочікувано прилетів до Сі Цзіньпіна: про що домовляються.
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Про це сказав речник Путіна Дмитро Пєсков у розмові із російськими пропагандистськими ЗМІ.
«Звісно, тема України фігурувала на порядку денному неформального спілкування, яке відбулося у п’ятницю та суботу у Валдаї», — сказав він.
Окрім того, у Кремлі впевнено заявили, що цілі «СВО» будуть досягнуті. Пєсков намалював «хорошу динаміку» на фронті, яка начебто «вселяє впевненість у тому, що цілі „СВО“ будуть досягнуті».
Також рупор Кремля звинуватив Україну у провокаціях щодо Білорусі.
«Путін і Лукашенко також обговорювали стратегічні питання, зокрема регіональну безпеку та спроби провокацій щодо Білорусі», — гнівно заявив.
Однак Пєсков відмовився відповідати на запитання, чи є Лукашенко каналом зв’язку між Україною та Росією, з огляду на те, що нещодавно в Мінську відбулася зустріч із представником Зеленського.
«Щоб ці наявні канали працювали й функціонували, вони мають залишатися в тіні. Вони мають залишатися непублічними», — прокоментував він.
Нагадаємо, Лукашенко неочікувано прилетів до Сі Цзіньпіна: про що домовляються.
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