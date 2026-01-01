Про що говорили Путін і Лукашенко на Валдаї: у Кремлі розкрили деталі

Про що говорили Путін і Лукашенко на Валдаї: у Кремлі розкрили деталі
У Кремлі розповіли, що під час переговорів на Валдаї російський президент Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі, звичайно, обговорювали ситуацію в Україні.

Про це сказав речник Путіна Дмитро Пєсков у розмові із російськими пропагандистськими ЗМІ.

«Звісно, тема України фігурувала на порядку денному неформального спілкування, яке відбулося у п’ятницю та суботу у Валдаї», — сказав він.

Окрім того, у Кремлі впевнено заявили, що цілі «СВО» будуть досягнуті. Пєсков намалював «хорошу динаміку» на фронті, яка начебто «вселяє впевненість у тому, що цілі „СВО“ будуть досягнуті».

Також рупор Кремля звинуватив Україну у провокаціях щодо Білорусі.

«Путін і Лукашенко також обговорювали стратегічні питання, зокрема регіональну безпеку та спроби провокацій щодо Білорусі», — гнівно заявив.

Однак Пєсков відмовився відповідати на запитання, чи є Лукашенко каналом зв’язку між Україною та Росією, з огляду на те, що нещодавно в Мінську відбулася зустріч із представником Зеленського.

«Щоб ці наявні канали працювали й функціонували, вони мають залишатися в тіні. Вони мають залишатися непублічними», — прокоментував він.

Нагадаємо, Лукашенко неочікувано прилетів до Сі Цзіньпіна: про що домовляються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Війна забрала життя ще двох лучан: «на щиті» повернуться Володимир Андрійчук та Михайло Малкуш
Сьогодні, 19:04
Соліст легендарного хору «Гомін» звільняється: причина рішення здивувала
Сьогодні, 18:47
Про що говорили Путін і Лукашенко на Валдаї: у Кремлі розкрили деталі
Сьогодні, 18:15
На хабарі затримали депутата «Слуги народу» за тендери на медобладнання
Сьогодні, 17:40
Російський дрон атакував маршрутне таксі в Запоріжжі: є загиблі. ФОТО
Сьогодні, 17:10
Медіа
відео
1/8