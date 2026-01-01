Війна забрала життя ще двох лучан: «на щиті» повернуться Володимир Андрійчук та Михайло Малкуш

Війна забрала життя ще двох лучан: «на щиті» повернуться Володимир Андрійчук та Михайло Малкуш
До Луцької громади надійшла ще одна трагічна звістка. Додому «на щиті» повернуться двоє захисників України – лучани Володимир Андрійчук та Михайло Малкуш.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Володимир Андрійчук, 26 квітня 1980 року народження, загинув 27 червня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Біла Гора Донецької області.

Михайло Малкуш, 13 вересня 1996 року народження, загинув 30 жовтня 2025 року під час виконання обов'язків військової служби поблизу Покровська Донецької області.

У Луцькій міській раді висловили щирі співчуття рідним і близьким полеглих воїнів.

«Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови в глибокій скорботі. Вічна і світла пам'ять полеглим Героям!» – йдеться у повідомленні.

Раніше сьогодні ВолиньPost повідомляв, що додому «на щиті» повертаються ще троє військовослужбовців-лучан — Юрій Сисоєв, Максим Мачула та Олег Чернюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Війна забрала життя ще двох лучан: «на щиті» повернуться Володимир Андрійчук та Михайло Малкуш
Сьогодні, 19:04
Соліст легендарного хору «Гомін» звільняється: причина рішення здивувала
Сьогодні, 18:47
Про що говорили Путін і Лукашенко на Валдаї: у Кремлі розкрили деталі
Сьогодні, 18:15
На хабарі затримали депутата «Слуги народу» за тендери на медобладнання
Сьогодні, 17:40
Російський дрон атакував маршрутне таксі в Запоріжжі: є загиблі. ФОТО
Сьогодні, 17:10
Медіа
відео
1/8