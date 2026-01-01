Війна забрала життя ще двох лучан: «на щиті» повернуться Володимир Андрійчук та Михайло Малкуш
Сьогодні, 19:04
До Луцької громади надійшла ще одна трагічна звістка. Додому «на щиті» повернуться двоє захисників України – лучани Володимир Андрійчук та Михайло Малкуш.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Володимир Андрійчук, 26 квітня 1980 року народження, загинув 27 червня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Біла Гора Донецької області.
Михайло Малкуш, 13 вересня 1996 року народження, загинув 30 жовтня 2025 року під час виконання обов'язків військової служби поблизу Покровська Донецької області.
У Луцькій міській раді висловили щирі співчуття рідним і близьким полеглих воїнів.
«Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови в глибокій скорботі. Вічна і світла пам'ять полеглим Героям!» – йдеться у повідомленні.
Раніше сьогодні ВолиньPost повідомляв, що додому «на щиті» повертаються ще троє військовослужбовців-лучан — Юрій Сисоєв, Максим Мачула та Олег Чернюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Володимир Андрійчук, 26 квітня 1980 року народження, загинув 27 червня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Біла Гора Донецької області.
Михайло Малкуш, 13 вересня 1996 року народження, загинув 30 жовтня 2025 року під час виконання обов'язків військової служби поблизу Покровська Донецької області.
У Луцькій міській раді висловили щирі співчуття рідним і близьким полеглих воїнів.
«Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови в глибокій скорботі. Вічна і світла пам'ять полеглим Героям!» – йдеться у повідомленні.
Раніше сьогодні ВолиньPost повідомляв, що додому «на щиті» повертаються ще троє військовослужбовців-лучан — Юрій Сисоєв, Максим Мачула та Олег Чернюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Війна забрала життя ще двох лучан: «на щиті» повернуться Володимир Андрійчук та Михайло Малкуш
Сьогодні, 19:04