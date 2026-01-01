Війна забрала життя ще двох лучан: «на щиті» повернуться Володимир Андрійчук та Михайло Малкуш

Володимир Андрійчук та Михайло Малкуш.



Про це повідомили у Луцькій міській раді.



Володимир Андрійчук, 26 квітня 1980 року народження, загинув 27 червня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Біла Гора Донецької області.



Михайло Малкуш, 13 вересня 1996 року народження, загинув 30 жовтня 2025 року під час виконання обов'язків військової служби поблизу Покровська Донецької області.



У Луцькій міській раді висловили щирі співчуття рідним і близьким полеглих воїнів.



«Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови в глибокій скорботі. Вічна і світла пам'ять полеглим Героям!» – йдеться у повідомленні.



Раніше сьогодні ВолиньPost повідомляв, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Луцької громади надійшла ще одна трагічна звістка. Додому «на щиті» повернуться двоє захисників України – лучанитаПро це повідомили у Луцькій міській раді.Володимир Андрійчук, 26 квітня 1980 року народження, загинув 27 червня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Біла Гора Донецької області.Михайло Малкуш, 13 вересня 1996 року народження, загинув 30 жовтня 2025 року під час виконання обов'язків військової служби поблизу Покровська Донецької області.У Луцькій міській раді висловили щирі співчуття рідним і близьким полеглих воїнів.«Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови в глибокій скорботі. Вічна і світла пам'ять полеглим Героям!» – йдеться у повідомленні.Раніше сьогодні ВолиньPost повідомляв, що додому «на щиті» повертаються ще троє військовослужбовців-лучан — Юрій Сисоєв, Максим Мачула та Олег Чернюк.

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