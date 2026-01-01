Яка буде погода в Луцьку та на Волині у вівторок, 30 червня

Яка буде погода в Луцьку та на Волині у вівторок, 30 червня
Волинські синоптики прогнозують у вівторок, 30 червня на території Луцька та Волинської області спекотну погоду.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 30 червня

Луцьк

Мінлива хмарність Без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 20-22°, вдень 34-36°.

Область

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 18-23°, вдень 32-37°.

Нагадаємо, синоптики назвали дату коли на Волині спаде спека.

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Теги: погода, прогноз погоди, Волинь, Луцьк
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