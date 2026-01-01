Яка буде погода в Луцьку та на Волині у вівторок, 30 червня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики прогнозують у вівторок, 30 червня на території Луцька та Волинської області спекотну погоду.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 30 червня
Луцьк
Мінлива хмарність Без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура вночі 20-22°, вдень 34-36°.
Область
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура вночі 18-23°, вдень 32-37°.
Нагадаємо, синоптики назвали дату коли на Волині спаде спека.
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Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 30 червня
Луцьк
Мінлива хмарність Без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура вночі 20-22°, вдень 34-36°.
Область
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура вночі 18-23°, вдень 32-37°.
Нагадаємо, синоптики назвали дату коли на Волині спаде спека.
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