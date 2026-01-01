Яка буде погода в Луцьку та на Волині у вівторок, 30 червня





Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 30 червня



Луцьк



Мінлива хмарність Без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с.



Температура вночі 20-22°, вдень 34-36°.



Область



Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с.



Температура вночі 18-23°, вдень 32-37°.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики прогнозують у вівторок, 30 червня на території Луцька та Волинської області спекотну погоду.Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Мінлива хмарність Без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с.Температура вночі 20-22°, вдень 34-36°.Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с.Температура вночі 18-23°, вдень 32-37°.Нагадаємо, синоптики назвали дату коли на Волині спаде спека.

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