Під парасольками, у воді та в чергах за морозивом: як Світязь переживає спеку





Хтось цілий день проводив у воді, хтось шукав затінок під парасольками, а біля яток із морозивом та холодними напоями не бракувало охочих освіжитися.



Великий наплив відпочивальників відчувався ще на під’їзді до пляжу. Припаркувати автомобіль було справжнім викликом — вільних місць практично не залишилося.



Найбільше людей було в озері. Дорослі та діти купалися, плавали або просто сиділи у воді, рятуючись від палючого сонця. На березі відпочивальники займали місця під парасольками, щоб хоч трохи сховатися від спеки.



Біля торгових точок із морозивом, прохолодними напоями та квасом утворювалися черги.



Людно було й на ринку. Тут відпочивальники прогулювалися між рядами, вибирали сувеніри, пляжні товари та подарунки. Чимало людей заходили до кафе, щоб перепочити в затінку та випити холодного напою.



Попри високу температуру, робота на Світязі не зупиняється. Продавці риби, пончиків, солодкої вати та інших смаколиків приймають покупців, а майстри тимчасових татуювань допомагають охочим зробити відпочинок ще яскравішим.



Спекотна погода не завадила гарному настрою. Центральний пляж Світязя і в будній день залишається одним із найпопулярніших місць відпочинку, де кожен знаходить свій спосіб охолодитися та насолодитися літом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Літо на Світязі набирає обертів. Попри спеку, центральний пляж у понеділок, 29-го червня, був переповнений відпочивальниками, пише БУГ Хтось цілий день проводив у воді, хтось шукав затінок під парасольками, а біля яток із морозивом та холодними напоями не бракувало охочих освіжитися.Великий наплив відпочивальників відчувався ще на під’їзді до пляжу. Припаркувати автомобіль було справжнім викликом — вільних місць практично не залишилося.Найбільше людей було в озері. Дорослі та діти купалися, плавали або просто сиділи у воді, рятуючись від палючого сонця. На березі відпочивальники займали місця під парасольками, щоб хоч трохи сховатися від спеки.Біля торгових точок із морозивом, прохолодними напоями та квасом утворювалися черги.Людно було й на ринку. Тут відпочивальники прогулювалися між рядами, вибирали сувеніри, пляжні товари та подарунки. Чимало людей заходили до кафе, щоб перепочити в затінку та випити холодного напою.Попри високу температуру, робота на Світязі не зупиняється. Продавці риби, пончиків, солодкої вати та інших смаколиків приймають покупців, а майстри тимчасових татуювань допомагають охочим зробити відпочинок ще яскравішим.Спекотна погода не завадила гарному настрою. Центральний пляж Світязя і в будній день залишається одним із найпопулярніших місць відпочинку, де кожен знаходить свій спосіб охолодитися та насолодитися літом.

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