Під парасольками, у воді та в чергах за морозивом: як Світязь переживає спеку
Сьогодні, 21:15
Літо на Світязі набирає обертів. Попри спеку, центральний пляж у понеділок, 29-го червня, був переповнений відпочивальниками, пише БУГ.
Хтось цілий день проводив у воді, хтось шукав затінок під парасольками, а біля яток із морозивом та холодними напоями не бракувало охочих освіжитися.
Великий наплив відпочивальників відчувався ще на під’їзді до пляжу. Припаркувати автомобіль було справжнім викликом — вільних місць практично не залишилося.
Найбільше людей було в озері. Дорослі та діти купалися, плавали або просто сиділи у воді, рятуючись від палючого сонця. На березі відпочивальники займали місця під парасольками, щоб хоч трохи сховатися від спеки.
Біля торгових точок із морозивом, прохолодними напоями та квасом утворювалися черги.
Людно було й на ринку. Тут відпочивальники прогулювалися між рядами, вибирали сувеніри, пляжні товари та подарунки. Чимало людей заходили до кафе, щоб перепочити в затінку та випити холодного напою.
Попри високу температуру, робота на Світязі не зупиняється. Продавці риби, пончиків, солодкої вати та інших смаколиків приймають покупців, а майстри тимчасових татуювань допомагають охочим зробити відпочинок ще яскравішим.
Спекотна погода не завадила гарному настрою. Центральний пляж Світязя і в будній день залишається одним із найпопулярніших місць відпочинку, де кожен знаходить свій спосіб охолодитися та насолодитися літом.
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Хтось цілий день проводив у воді, хтось шукав затінок під парасольками, а біля яток із морозивом та холодними напоями не бракувало охочих освіжитися.
Великий наплив відпочивальників відчувався ще на під’їзді до пляжу. Припаркувати автомобіль було справжнім викликом — вільних місць практично не залишилося.
Найбільше людей було в озері. Дорослі та діти купалися, плавали або просто сиділи у воді, рятуючись від палючого сонця. На березі відпочивальники займали місця під парасольками, щоб хоч трохи сховатися від спеки.
Біля торгових точок із морозивом, прохолодними напоями та квасом утворювалися черги.
Людно було й на ринку. Тут відпочивальники прогулювалися між рядами, вибирали сувеніри, пляжні товари та подарунки. Чимало людей заходили до кафе, щоб перепочити в затінку та випити холодного напою.
Попри високу температуру, робота на Світязі не зупиняється. Продавці риби, пончиків, солодкої вати та інших смаколиків приймають покупців, а майстри тимчасових татуювань допомагають охочим зробити відпочинок ще яскравішим.
Спекотна погода не завадила гарному настрою. Центральний пляж Світязя і в будній день залишається одним із найпопулярніших місць відпочинку, де кожен знаходить свій спосіб охолодитися та насолодитися літом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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