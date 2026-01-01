Без сметани та спирту: луцька лікарка розповіла, що робити, якщо ви обгоріли на сонці





Журналісти Лідією Кривдік, аби дізнатися, як правильно лікувати сонячні опіки, при яких симптомах варто звертатися до лікаря та чого категорично не можна робити вдома.



Фахівчиня розповіла, що сонячний опік — це гостра реакція шкіри на пошкодження ультрафіолетовими променями.



«Легкі опіки зазвичай минають самі та загоюються протягом тижня, проте при більш важких формах ураження шкіри самолікування може бути небезпечним», — зазначила пані Лідія.



Лікарка розповіла про головні симптоми сонячного опіку, на які варто звертати увагу — це почервоніння шкіри, відчуття печіння та біль у місці ураження. Крім того, медикиня виділяє важкі ознаки, за наявності яких необхідно обов’язково звернутися до лікаря. Мова йде про появу пухирів на значній площі тіла, сильний озноб, підвищену температуру тіла та загальну слабкість.



Саме тому, аби уникнути ураження шкіри сонячними променями, пані Лідія розповіла, що варто дотримуватися основних та простих правил:



«Уникати перебування на сонці у пікові години з 10-11 години до 16:00, правильно підбирати легкий та світлий одяг, використовувати сонцезахисні креми та пити достатньо води», — розповіла Лідія Кривдік.



Якщо ви уже отримати опік, тоді вам варто відразу перейти у більш прохолодне місце, прикласти до місця ураження чисту серветку або рушник, змочені холодною водою на 10–15 хвилин, нанести спрей або мазь із декспантенолом, а при вираженому болю випити ібупрофен чи парацетамол.



Водночас лікарка застерігає від використання популярних народних методів, які насправді можуть лише посилити травму та затягнути процес одужання.



«Категорично не можна проколювати пухирі, мазати місця опіку сметаною, кефіром, жирними кремами, засобами, що містять спирт. Також протипоказані крижані компреси», — наголосила медикиня.



Дотримуючись цих простих і зрозумілих правил, ви зможете захистити свою шкіру від ушкоджень та провести літній сезон безпечно і з користю для здоров'я.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Літній період на Волині — це не лише час відпочинку, а й період високої сонячної активності, яка може стати причиною серйозних ушкоджень шкіри. Окрім небезпеки отримати тепловий удар від загального перегріву, тривале перебування під прямими променями без захисту часто призводить до появи болісних опіків.Журналісти ВСН поспілкувалися із завідувачкою відділення загальної практики – сімейної медицини № 3, аби дізнатися, як правильно лікувати сонячні опіки, при яких симптомах варто звертатися до лікаря та чого категорично не можна робити вдома.Фахівчиня розповіла, що сонячний опік — це гостра реакція шкіри на пошкодження ультрафіолетовими променями.«Легкі опіки зазвичай минають самі та загоюються протягом тижня, проте при більш важких формах ураження шкіри самолікування може бути небезпечним», — зазначила пані Лідія.Лікарка розповіла про головні симптоми сонячного опіку, на які варто звертати увагу — це почервоніння шкіри, відчуття печіння та біль у місці ураження. Крім того, медикиня виділяє важкі ознаки, за наявності яких необхідно обов’язково звернутися до лікаря. Мова йде про появу пухирів на значній площі тіла, сильний озноб, підвищену температуру тіла та загальну слабкість.Саме тому, аби уникнути ураження шкіри сонячними променями, пані Лідія розповіла, що варто дотримуватися основних та простих правил:«Уникати перебування на сонці у пікові години з 10-11 години до 16:00, правильно підбирати легкий та світлий одяг, використовувати сонцезахисні креми та пити достатньо води», — розповіла Лідія Кривдік.Якщо ви уже отримати опік, тоді вам варто відразу перейти у більш прохолодне місце, прикласти до місця ураження чисту серветку або рушник, змочені холодною водою на 10–15 хвилин, нанести спрей або мазь із декспантенолом, а при вираженому болю випити ібупрофен чи парацетамол.Водночас лікарка застерігає від використання популярних народних методів, які насправді можуть лише посилити травму та затягнути процес одужання.«Категорично не можна проколювати пухирі, мазати місця опіку сметаною, кефіром, жирними кремами, засобами, що містять спирт. Також протипоказані крижані компреси», — наголосила медикиня.Дотримуючись цих простих і зрозумілих правил, ви зможете захистити свою шкіру від ушкоджень та провести літній сезон безпечно і з користю для здоров'я.

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