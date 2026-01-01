На Волині від удару блискавки знепритомніли семеро людей: деталі
Сьогодні, 20:38
У понеділок, 29 червня, в окремих районах області вирувала негода. Наразі в поліції зафіксовано декілька повідомлень про пошкодження майна та нещасний випадок за участю громадян.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Волинської області.
На всі повідомлення відреагували наряди поліції, які прибували оперативно і допомагали людям.
Так, в с. Озеро, на Ківерцівщині, поблизу водойми відбулось влучання блискавки. Внаслідок цього 7 людей втратили свідомість, четверо з них – неповнолітні. На місце оперативно прибув наряд місцевої поліції та медики, людей ушпиталили. Поліцейські допомагали перенести людей у швидку, опитували свідків та фіксували наслідки.
Також наряди працювали в Луцькому і Ковельському районах, де пошкодились приміщення і транспортні засоби.
Під час негоди закликаємо бути більш обережними.
"За можливості, утримайтеся від поїздок та перебування на вулиці під час грози і шквального вітру, не ховайтеся під поодинокими деревами, поблизу рекламних конструкцій, ліній електропередач та металевих споруд", - йдеться у повідомленні.
У разі перебування біля водойм негайно залиште берег і знайдіть безпечне укриття.
Водіям слід дотримуватися безпечної швидкості, дистанції та враховувати складні погодні умови.
У випадку надзвичайних ситуацій телефонуйте на лінію 102.
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Про це повідомили у відділі комунікації поліції Волинської області.
На всі повідомлення відреагували наряди поліції, які прибували оперативно і допомагали людям.
Так, в с. Озеро, на Ківерцівщині, поблизу водойми відбулось влучання блискавки. Внаслідок цього 7 людей втратили свідомість, четверо з них – неповнолітні. На місце оперативно прибув наряд місцевої поліції та медики, людей ушпиталили. Поліцейські допомагали перенести людей у швидку, опитували свідків та фіксували наслідки.
Також наряди працювали в Луцькому і Ковельському районах, де пошкодились приміщення і транспортні засоби.
Під час негоди закликаємо бути більш обережними.
"За можливості, утримайтеся від поїздок та перебування на вулиці під час грози і шквального вітру, не ховайтеся під поодинокими деревами, поблизу рекламних конструкцій, ліній електропередач та металевих споруд", - йдеться у повідомленні.
У разі перебування біля водойм негайно залиште берег і знайдіть безпечне укриття.
Водіям слід дотримуватися безпечної швидкості, дистанції та враховувати складні погодні умови.
У випадку надзвичайних ситуацій телефонуйте на лінію 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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