На Волині від удару блискавки знепритомніли семеро людей: деталі

У понеділок, 29 червня, в окремих районах області вирувала негода. Наразі в поліції зафіксовано декілька повідомлень про пошкодження майна та нещасний випадок за участю громадян.Про це повідомили у відділі комунікації поліції Волинської області.На всі повідомлення відреагували наряди поліції, які прибували оперативно і допомагали людям.Так, в с. Озеро, на Ківерцівщині, поблизу водойми відбулось влучання блискавки. Внаслідок цього 7 людей втратили свідомість, четверо з них – неповнолітні. На місце оперативно прибув наряд місцевої поліції та медики, людей ушпиталили. Поліцейські допомагали перенести людей у швидку, опитували свідків та фіксували наслідки.Також наряди працювали в Луцькому і Ковельському районах, де пошкодились приміщення і транспортні засоби.Під час негоди закликаємо бути більш обережними."За можливості, утримайтеся від поїздок та перебування на вулиці під час грози і шквального вітру, не ховайтеся під поодинокими деревами, поблизу рекламних конструкцій, ліній електропередач та металевих споруд", - йдеться у повідомленні.У разі перебування біля водойм негайно залиште берег і знайдіть безпечне укриття.Водіям слід дотримуватися безпечної швидкості, дистанції та враховувати складні погодні умови.У випадку надзвичайних ситуацій телефонуйте на лінію 102.