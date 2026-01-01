У Луцьку створили мапу муралів проєкту «Люди міста»
Сьогодні, 22:12
У Луцьку з’явилася мапа, на якій позначили адреси муралів із проєкту «Люди міста» місцевого художника Юрія Чайки.
Вона допоможе мешканцям і туристам швидко знайти всі роботи в різних частинах міста, розповіла misto.media начальниця управління туризму та промоції Луцької міської ради Катерина Мойсіюк.
Ідея виникла через запити від містян і гостей міста.
«Під час екскурсій і в соцмережах нас часто запитували, як знайти всі мурали. Щоразу доводилося окремо пояснювати або шукати інформацію, тому ми вирішили з колегами позначити всі роботи в одному місці», — каже вона.
Художник також був залучений до створення ініціативи й надав інформацію про розташування своїх робіт.
Наразі мапа охоплює 17 муралів в межах проєкту «Люди міста».
Окрім позначок, команда додатково працює над короткими описами кожного героя. Вони будуть доступні двома мовами: українською та англійською.
«Хочемо, щоб користувачі могли не лише знайти мурал, а й дізнатися більше про людину, яка на ньому зображена», — додає Катерина Мойсіюк.
Довідка:
«Люди міста» — вуличний мистецький проєкт луцького художника Юрія Чайки. Його мета — зберегти пам’ять про видатних та легендарних особистостей, які народилися, жили чи працювали в місті.
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Вона допоможе мешканцям і туристам швидко знайти всі роботи в різних частинах міста, розповіла misto.media начальниця управління туризму та промоції Луцької міської ради Катерина Мойсіюк.
Ідея виникла через запити від містян і гостей міста.
«Під час екскурсій і в соцмережах нас часто запитували, як знайти всі мурали. Щоразу доводилося окремо пояснювати або шукати інформацію, тому ми вирішили з колегами позначити всі роботи в одному місці», — каже вона.
Художник також був залучений до створення ініціативи й надав інформацію про розташування своїх робіт.
Наразі мапа охоплює 17 муралів в межах проєкту «Люди міста».
Окрім позначок, команда додатково працює над короткими описами кожного героя. Вони будуть доступні двома мовами: українською та англійською.
«Хочемо, щоб користувачі могли не лише знайти мурал, а й дізнатися більше про людину, яка на ньому зображена», — додає Катерина Мойсіюк.
Довідка:
«Люди міста» — вуличний мистецький проєкт луцького художника Юрія Чайки. Його мета — зберегти пам’ять про видатних та легендарних особистостей, які народилися, жили чи працювали в місті.
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