У Луцьку створили мапу муралів проєкту «Люди міста»

У Луцьку створили мапу муралів проєкту «Люди міста»
У Луцьку з’явилася мапа, на якій позначили адреси муралів із проєкту «Люди міста» місцевого художника Юрія Чайки.

Вона допоможе мешканцям і туристам швидко знайти всі роботи в різних частинах міста, розповіла misto.media начальниця управління туризму та промоції Луцької міської ради Катерина Мойсіюк.

Ідея виникла через запити від містян і гостей міста.

«Під час екскурсій і в соцмережах нас часто запитували, як знайти всі мурали. Щоразу доводилося окремо пояснювати або шукати інформацію, тому ми вирішили з колегами позначити всі роботи в одному місці», — каже вона.

Художник також був залучений до створення ініціативи й надав інформацію про розташування своїх робіт.

Наразі мапа охоплює 17 муралів в межах проєкту «Люди міста».

Окрім позначок, команда додатково працює над короткими описами кожного героя. Вони будуть доступні двома мовами: українською та англійською.

«Хочемо, щоб користувачі могли не лише знайти мурал, а й дізнатися більше про людину, яка на ньому зображена», — додає Катерина Мойсіюк.

Довідка:

«Люди міста» — вуличний мистецький проєкт луцького художника Юрія Чайки. Його мета — зберегти пам’ять про видатних та легендарних особистостей, які народилися, жили чи працювали в місті.

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Теги: мурали, Луцьк
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