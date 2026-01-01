У Луцьку створили мапу муралів проєкту «Люди міста»

Юрія Чайки.



Вона допоможе мешканцям і туристам швидко знайти всі роботи в різних частинах міста, розповіла Катерина Мойсіюк.



Ідея виникла через запити від містян і гостей міста.



«Під час екскурсій і в соцмережах нас часто запитували, як знайти всі мурали. Щоразу доводилося окремо пояснювати або шукати інформацію, тому ми вирішили з колегами позначити всі роботи в одному місці», — каже вона.



Художник також був залучений до створення ініціативи й надав інформацію про розташування своїх робіт.



Наразі мапа охоплює 17 муралів в межах проєкту «Люди міста».



Окрім позначок, команда додатково працює над короткими описами кожного героя. Вони будуть доступні двома мовами: українською та англійською.



«Хочемо, щоб користувачі могли не лише знайти мурал, а й дізнатися більше про людину, яка на ньому зображена», — додає Катерина Мойсіюк.



Довідка:



«Люди міста» — вуличний мистецький проєкт луцького художника Юрія Чайки. Його мета — зберегти пам’ять про видатних та легендарних особистостей, які народилися, жили чи працювали в місті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку з’явилася мапа, на якій позначили адреси муралів із проєкту «Люди міста» місцевого художникаВона допоможе мешканцям і туристам швидко знайти всі роботи в різних частинах міста, розповіла misto.media начальниця управління туризму та промоції Луцької міської радиІдея виникла через запити від містян і гостей міста.«Під час екскурсій і в соцмережах нас часто запитували, як знайти всі мурали. Щоразу доводилося окремо пояснювати або шукати інформацію, тому ми вирішили з колегами позначити всі роботи в одному місці», — каже вона.Художник також був залучений до створення ініціативи й надав інформацію про розташування своїх робіт.Наразі мапа охоплює 17 муралів в межах проєкту «Люди міста».Окрім позначок, команда додатково працює над короткими описами кожного героя. Вони будуть доступні двома мовами: українською та англійською.«Хочемо, щоб користувачі могли не лише знайти мурал, а й дізнатися більше про людину, яка на ньому зображена», — додає Катерина Мойсіюк.Довідка:«Люди міста» — вуличний мистецький проєкт луцького художника Юрія Чайки. Його мета — зберегти пам’ять про видатних та легендарних особистостей, які народилися, жили чи працювали в місті.

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