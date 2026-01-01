«Укрпошта» скасовує доплату за доставку відправлень у села: коли запрацює нововведення

«Укрпошта» скасовує доплату за доставку відправлень у села: коли запрацює нововведення
З 1 липня "Укрпошта" скасовує доплату у 45 грн за доставку відправлень у села через пересувні відділення. Відтепер тариф на доставку в населені пункти, де є точка присутності компанії, буде таким самим, як і для міст.

Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

За словами керівника компанії, зміни стосуватимуться сіл, де працюють стаціонарні чи пересувні відділення Укрпошти, а також приміщення для обслуговування клієнтів у місцевих органах влади.

Крім того, без додаткових платежів здійснюватиметься доставка до поштоматів "Укрпошти".

Водночас компанія переглядає вартість кур'єрської доставки. Через зростання цін на пальне тариф збільшиться на 5 грн. Після зміни він становитиме 50 грн незалежно від того, чи здійснюється доставка в місто, чи в сільську місцевість.

В "Укрпошті" зазначають, що рішення має забезпечити однакові умови доступу до поштових послуг для жителів міст і сіл та спростити роботу продавцям, які відправляють товари по Україні.

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Теги: Укрпошта, посилки, села
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