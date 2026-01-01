Чи очікувати магнітні бурі 30 червня: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 30 червня: прогноз
У вівторок, 30 червня 2026 року, прогнозують магнітну активність.

Як повідомляють в Meteoagent, на Землі очікується сонячна активність із К-індексом 5 (червоний рівень).

За даними Meteoprog, упродовж минулої доби сонячна активність була на низькому рівні. За цей час на Сонці зафіксували 11 спалахів класу С, які не мають суттєвого впливу на Землю. Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде від спокійного рівня до рівня слабкого шторму.

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", – зазначають у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: магнітні бурі, прогноз сонячної активності, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чи очікувати магнітні бурі 30 червня: прогноз
Сьогодні, 01:30
30 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
«Укрпошта» скасовує доплату за доставку відправлень у села: коли запрацює нововведення
29 червня, 23:19
В Ковелі розвиватимуть «сухий порт» з «зеленою» електрогенерацією
29 червня, 22:46
У Луцьку створили мапу муралів проєкту «Люди міста»
29 червня, 22:12
Медіа
відео
1/8