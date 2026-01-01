Чи очікувати магнітні бурі 30 червня: прогноз

У вівторок, 30 червня 2026 року, прогнозують магнітну активність.Як повідомляють в Meteoagent, на Землі очікується сонячна активність із К-індексом 5 (червоний рівень).За даними Meteoprog, упродовж минулої доби сонячна активність була на низькому рівні. За цей час на Сонці зафіксували 11 спалахів класу С, які не мають суттєвого впливу на Землю. Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде від спокійного рівня до рівня слабкого шторму."Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", – зазначають у повідомленні.