Курс валют на 30 червня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України оприлюднив курс валют на вівторок, 30 червня.
Порівняно з попереднім днем вартість долара США зросла на 1 копійок і становить 44,85 грн. Змінилися й показники євро та злотого: підвищилися на 3 та 1 копійку відповідно.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,85 (+1 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,16 (+3 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,93 (+1 коп.).
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Порівняно з попереднім днем вартість долара США зросла на 1 копійок і становить 44,85 грн. Змінилися й показники євро та злотого: підвищилися на 3 та 1 копійку відповідно.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,85 (+1 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,16 (+3 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,93 (+1 коп.).
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