Що найкраще пити у спеку, чим втамувати спрагу

Коли стовпчики термометрів стрімко повзуть угору, правильне втамування спраги стає питанням виживання для нашого організму. А таку екстремальну спеку, яку ми спостерігаємо зараз, потреба в рідині зростає в рази, а ризик зневоднення чи теплового удару стає максимально високим, пише ТСН.Далеко не всі популярні напої здатні повернути тілу прохолоду. Ба більше, деякі звичні літні «рятівники» насправді лише посилюють дефіцит вологи.Щоб підтримувати оптимальний водний баланс і допомогти організму перенести ці спекотні дні без шкоди для здоров’я, варто розібратися, які напої є найкращими помічниками в боротьбі зі спрагою, а від чого зараз краще категорично відмовитися.Чиста питна вода. Це абсолютний лідер і природна основа нашого організму. Вода не містить зайвих калорій, цукру чи хімічних добавок, тому миттєво всмоктується та відновлює клітинний баланс. Оптимальна температура води для пиття становить +15…20°C (кімнатна або злегка прохолодна). Занадто холодна або крижана вода викликає спазм судин шлунка, уповільнює процес гідратації та може спровокувати дискомфорт.Мінеральна столова вода (негазована). Разом із потом організм втрачає не лише вологу, а й важливі солі та мікроелементи (натрій, калій, магній). Слабкомінералізована вода допомагає швидко відновити цей водно-сольовий баланс.Вода з додаванням лимона, огірка або м’яти. Якщо звичайна вода здається занадто прісною, можна приготувати натуральний детокс-напій. Свіжий сік лимона чи лайма, кілька скибочок огірка та гілочка м’яти не лише додають приємного смаку, а й завдяки легкій кислоті чудово стимулюють слюновиділення, що миттєво прибирає відчуття сухості в роті.Несолодкий зелений чай. У теплому або охолодженому вигляді (але без додавання цукру) зелений чай чудово тонізує. Завдяки високому вмісту антиоксидантів (катехінів) він допомагає організму краще адаптуватися до спеки та утримувати вологу в клітинах. Жителі багатьох спекотних країн традиційно п’ють саме теплий зелений чай для терморегуляції.Натуральний квас і несолодкі компоти. Йдеться винятково про домашній квас природного бродіння або несолодкі узвари з сухофруктів. Завдяки вмісту органічних кислот і вітамінів групи B такі напої швидко прибирають відчуття спраги, але вживати їх варто помірно.Існує категорія напоїв, які створюють тимчасове відчуття прохолоди, проте на фізіологічному рівні лише виводять вологу з організму.Солодкі газовані напої та пакетовані соки. Величезна кількість цукру підвищує концентрацію глюкози в крові. Щоб її розбавити, організм починає витягувати воду з власних клітин, що призводить до ще сильнішого нападу спраги вже за 15 хвилин після пиття.Пиво та слабоалкогольні напої. Алкоголь блокує дію антидіуретичного гормону. Це запускає потужний сечогінний ефект, внаслідок якого організм втрачає значно більше рідини, ніж отримав із напоєм. Пити алкоголь у спеку для втамування спраги — прямий шлях до зневоднення.Кава та міцний чорний чай. Кофеїн має легкі діуретичні властивості. Якщо ви п’єте каву влітку, обов’язково компенсуйте її склянкою чистої води.Пийте заздалегідь, не очікуючи гострої спраги. Відчуття сухості в роті — це вже запізнілий сигнал організму про те, що почалося легке зневоднення (втрата близько 1–2% рідини). Намагайтеся робити кілька ковтків чистої води кожні 20–30 хвилин.Уникайте крижаних напоїв. Окрім спазму шлунка та уповільнення всмоктування вологи, різкий температурний контраст у спеку може стати причиною застудних захворювань горла.Контролюйте об’єм під час навантажень. Якщо ви активно займаєтеся спортом або працюєте фізично на спеці, звичайної води може бути недостатньо через велику втрату солей. У таких випадках професійні джерела рекомендують використовувати ізотоніки або мінеральну воду середньої мінералізації для уникнення судом і виснаження.