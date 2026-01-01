Три законні способи підвищити розмір пенсії





Існує три легальні способи покращити свої показники та збільшити пенсію.



Спосіб № 1: Виключення до 10% «поганого» стажу



Це найпопулярніший інструмент для підвищення пенсійного коефіцієнта. Держава дозволяє прибрати з розрахунку періоди з найнижчими доходами.



Які обмеження цього способу? Можна виключити до 60 календарних місяців роботи поспіль (враховуючи будь-які періоди, навіть якщо між ними були перерви), але загальна тривалість цих періодів не повинна перевищувати 10% від усього вашого страхового стажу. Водночас після виключення в розрахунку має залишатися не менше 60 календарних місяців заробітної плати.



Як це працює? У власному кабінеті на порталі ПФУ можна перевірити коефіцієнт за кожен місяць. Періоди, де заробіток був найменшим, вилучаються для того, щоб середня зарплата для розрахунку пенсії автоматично зросла.



Спосіб № 2: Вилучення «нульових» та пільгових періодів



Окрім згаданих 10% стажу, закон дозволяє додатково і без жодних лімітів викинути з розрахунку специфічні періоди, коли людина не мала доходу або отримувала мінімальну допомогу. Наприклад:



строкову службу в армії;



навчання (зокрема у закладах вищої освіти);



декретну відпустку з догляду за дитиною до 3 років (зокрема від 1 липня 2000 року до 1 січня 2005 року);



час догляду за особою з інвалідністю I групи або дитиною з інвалідністю до 18 років;



періоди роботи під час карантину через COVID-19 та впродовж воєнного стану;



інші спеціальні періоди (наприклад, період від 2000 до 2005 року за певних умов).



Оскільки виплати у ці роки були мінімальними або відсутніми, їхнє вилучення допомагає суттєво підняти підсумковий коефіцієнт.



Спосіб № 3: Додавання заробітку до 2000 року



За загальним правилом ПФУ бере до уваги доходи, отримані після липня 2000 року. Проте ті, хто мав офіційну та високу зарплату у радянські часи чи у 1990-х роках, можуть використати це на свою користь.



Що потрібно зробити? Взяти в архіві або за місцем роботи довідку про доходи за будь-які 5 років (60 календарних місяців підряд) трудової діяльності до 1 липня 2000 року.



ПФУ додасть ці дані до сучасної бази та обере варіант розрахунку, який є найбільш фінансово вигідним для вас.



Як правильно оформити оптимізацію: важливі нюанси

Під час подання заяви на призначення пенсії обов’язково зверніть увагу на спеціальне поле: «Прошу виключити з підрахунку заробітної плати період з ___ до ___ або провести це автоматизованим способом».



Тут є два варіанти дій:



Вказати конкретні дати. Якщо ви заздалегідь прорахували свої зарплатні коефіцієнти і точно знаєте, які саме місяці під час ковіду чи воєнного стану тягнуть пенсію вниз, ви можете вписати їх вручну.



Обрати автоматизований спосіб. Це найзручніший варіант для більшості майбутніх пенсіонерів. У такому разі система ПФУ самостійно проаналізує ваш заробіток і автоматично викреслить найбільш невигідні місяці з найнижчими коефіцієнтами.



Навіть якщо ви обрали автоматичний підрахунок, після призначення виплат варто обов’язково перевірити розрахунок у своєму кабінеті. Іноді у програмному забезпеченні Пенсійного фонду трапляються помилки, тому краще особисто переконатися, що оптимізація пройшла дійсно вигідно для вас.



Скористатися цими інструментами можна не лише під час первинного оформлення пенсійних виплат, а й згодом — під час планових чи індивідуальних перерахунків уже призначеної пенсії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час розрахунку пенсії Пенсійний фонд враховує заробіток за всі місяці трудової діяльності. Якщо у вашій біографії були періоди з низьким доходом або мінімальною зарплатою, вони автоматично знижують загальний коефіцієнт і зменшують суму майбутніх виплат. Проте законодавство дозволяє провести так звану «оптимізацію заробітку» та виключити невигідні періоди з підрахунку за допомогою всього одного пункту у заяві, пише ТСН Існує три легальні способи покращити свої показники та збільшити пенсію.Це найпопулярніший інструмент для підвищення пенсійного коефіцієнта. Держава дозволяє прибрати з розрахунку періоди з найнижчими доходами.Які обмеження цього способу? Можна виключити до 60 календарних місяців роботи поспіль (враховуючи будь-які періоди, навіть якщо між ними були перерви), але загальна тривалість цих періодів не повинна перевищувати 10% від усього вашого страхового стажу. Водночас після виключення в розрахунку має залишатися не менше 60 календарних місяців заробітної плати.Як це працює? У власному кабінеті на порталі ПФУ можна перевірити коефіцієнт за кожен місяць. Періоди, де заробіток був найменшим, вилучаються для того, щоб середня зарплата для розрахунку пенсії автоматично зросла.Окрім згаданих 10% стажу, закон дозволяє додатково і без жодних лімітів викинути з розрахунку специфічні періоди, коли людина не мала доходу або отримувала мінімальну допомогу. Наприклад:строкову службу в армії;навчання (зокрема у закладах вищої освіти);декретну відпустку з догляду за дитиною до 3 років (зокрема від 1 липня 2000 року до 1 січня 2005 року);час догляду за особою з інвалідністю I групи або дитиною з інвалідністю до 18 років;періоди роботи під час карантину через COVID-19 та впродовж воєнного стану;інші спеціальні періоди (наприклад, період від 2000 до 2005 року за певних умов).Оскільки виплати у ці роки були мінімальними або відсутніми, їхнє вилучення допомагає суттєво підняти підсумковий коефіцієнт.За загальним правилом ПФУ бере до уваги доходи, отримані після липня 2000 року. Проте ті, хто мав офіційну та високу зарплату у радянські часи чи у 1990-х роках, можуть використати це на свою користь.Що потрібно зробити? Взяти в архіві або за місцем роботи довідку про доходи за будь-які 5 років (60 календарних місяців підряд) трудової діяльності до 1 липня 2000 року.ПФУ додасть ці дані до сучасної бази та обере варіант розрахунку, який є найбільш фінансово вигідним для вас.Як правильно оформити оптимізацію: важливі нюансиПід час подання заяви на призначення пенсії обов’язково зверніть увагу на спеціальне поле: «Прошу виключити з підрахунку заробітної плати період з ___ до ___ або провести це автоматизованим способом».Тут є два варіанти дій:Вказати конкретні дати. Якщо ви заздалегідь прорахували свої зарплатні коефіцієнти і точно знаєте, які саме місяці під час ковіду чи воєнного стану тягнуть пенсію вниз, ви можете вписати їх вручну.Обрати автоматизований спосіб. Це найзручніший варіант для більшості майбутніх пенсіонерів. У такому разі система ПФУ самостійно проаналізує ваш заробіток і автоматично викреслить найбільш невигідні місяці з найнижчими коефіцієнтами.Навіть якщо ви обрали автоматичний підрахунок, після призначення виплат варто обов’язково перевірити розрахунок у своєму кабінеті. Іноді у програмному забезпеченні Пенсійного фонду трапляються помилки, тому краще особисто переконатися, що оптимізація пройшла дійсно вигідно для вас.Скористатися цими інструментами можна не лише під час первинного оформлення пенсійних виплат, а й згодом — під час планових чи індивідуальних перерахунків уже призначеної пенсії.

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