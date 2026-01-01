Лучани скаржаться на низький тиск води





Про це розповіла Лариса Карп’як.



Що кажуть лучани про низький тиск води



Володимир живе у селі Гірка Полонка, говорить, користується місцевою мережею водопостачання.



"Вчора був низький тиск, сьогодні теж. А так є в крані вода, біжить. Сьогодні зранку єлі-єлі бігла, чуть-чуть", — каже

місцевий житель Володимир.



Подібна ситуація і на мікрорайоні ЛПЗ у Луцьку. Місцева жителька Надія Синя каже, що у квартирі другий вечір поспіль низький тиск води.



"Найнижчий тиск води саме ввечері. Я не можу сказати, яка це причина. Моя думка в тому, що, мабуть, всі дуже багато використовують, через спеку. Але було б нам ще тільки біди. Це ми переживемо. Дай Бог, щоб закінчилась війна", — говорить лучанка.



Як ситуацію пояснюють у КП "Луцькводоканал"



У віддалених сільських мережах тиск води знижується через значну протяжність трубопроводів, розповів Суспільному головний інженер комунального підприємства "Луцькводоканал" Сергій Строк.



З його слів понижений тиск води також через високі температури та відсутність дощу, а також через те, що люди використовують питну воду для поливу городів, газонівта набирають басейни.



"Аварійна ситуація вчора і в нас на пів суток працювали на генераторах, частина свердловин. Мешканці четвертого-п'ятого мікрорайонів були на пониженому тиску в нічний час. І я так думаю, що, можливо, ще й сьогодні прийдеться трохи їм потерпіти", — каже комунальник.



Зі слів Сергія Строка аварійну ситуацію ліквідували вранці 29 червня, але щоб вийти на номальний режим роботи необхідно набрати резервуари води.



"Тому що, якщо в нас прихід дорівнює розходу, то ми не можемо далі маніпулювати. Відповідно, в нічний час ми проводимо максимально набір води в резервуари для того, щоб в годинний пік мешканці не відчували негараздів", — говорить фахівець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лучани та жителі громади повідомляють про низький тиск води у мережі водопостачання, коли на вулиці спека у понад 30 градусів. 48 звернень про це надійшло за вихідні на "гарячу лінію" Луцької міської ради.Про це розповіла Суспільному директорка департаменту Центру надання адміністративних послугживе у селі Гірка Полонка, говорить, користується місцевою мережею водопостачання."Вчора був низький тиск, сьогодні теж. А так є в крані вода, біжить. Сьогодні зранку єлі-єлі бігла, чуть-чуть", — кажемісцевий житель Володимир.Подібна ситуація і на мікрорайоні ЛПЗ у Луцьку. Місцева жителькакаже, що у квартирі другий вечір поспіль низький тиск води."Найнижчий тиск води саме ввечері. Я не можу сказати, яка це причина. Моя думка в тому, що, мабуть, всі дуже багато використовують, через спеку. Але було б нам ще тільки біди. Це ми переживемо. Дай Бог, щоб закінчилась війна", — говорить лучанка.У віддалених сільських мережах тиск води знижується через значну протяжність трубопроводів, розповів Суспільному головний інженер комунального підприємства "Луцькводоканал"З його слів понижений тиск води також через високі температури та відсутність дощу, а також через те, що люди використовують питну воду для поливу городів, газонівта набирають басейни."Аварійна ситуація вчора і в нас на пів суток працювали на генераторах, частина свердловин. Мешканці четвертого-п'ятого мікрорайонів були на пониженому тиску в нічний час. І я так думаю, що, можливо, ще й сьогодні прийдеться трохи їм потерпіти", — каже комунальник.Зі слів Сергія Строка аварійну ситуацію ліквідували вранці 29 червня, але щоб вийти на номальний режим роботи необхідно набрати резервуари води."Тому що, якщо в нас прихід дорівнює розходу, то ми не можемо далі маніпулювати. Відповідно, в нічний час ми проводимо максимально набір води в резервуари для того, щоб в годинний пік мешканці не відчували негараздів", — говорить фахівець.

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