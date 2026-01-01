На Світязі під час відпочинку втопився чоловік

На озері Світязь сталася трагічна подія — під час відпочинку загинув чоловік.Як повідомилиочевидці, трагедія сталася у неділю, 29 червня, близько 19:00 на центральному пляжі села Світязь.За словами свідків, чоловік відпочивав разом із трьома дітьми. У якийсь момент його витягли з води вже без свідомості.На місце прибули медики, які майже 30 хвилин проводили реанімаційні заходи. Після цього чоловіка доправили до лікарні.На жаль, врятувати його не вдалося.Обставини трагедії встановлюють відповідні служби.