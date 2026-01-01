На Світязі під час відпочинку втопився чоловік
Сьогодні, 09:33
На озері Світязь сталася трагічна подія — під час відпочинку загинув чоловік.
Як повідомили інтернет-виданню ВолиньPost очевидці, трагедія сталася у неділю, 29 червня, близько 19:00 на центральному пляжі села Світязь.
За словами свідків, чоловік відпочивав разом із трьома дітьми. У якийсь момент його витягли з води вже без свідомості.
На місце прибули медики, які майже 30 хвилин проводили реанімаційні заходи. Після цього чоловіка доправили до лікарні.
На жаль, врятувати його не вдалося.
Обставини трагедії встановлюють відповідні служби.
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Як повідомили інтернет-виданню ВолиньPost очевидці, трагедія сталася у неділю, 29 червня, близько 19:00 на центральному пляжі села Світязь.
За словами свідків, чоловік відпочивав разом із трьома дітьми. У якийсь момент його витягли з води вже без свідомості.
На місце прибули медики, які майже 30 хвилин проводили реанімаційні заходи. Після цього чоловіка доправили до лікарні.
На жаль, врятувати його не вдалося.
Обставини трагедії встановлюють відповідні служби.
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