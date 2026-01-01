На Волині від буревію постраждали житлові будинки. ФОТО

На Волині від буревію постраждали житлові будинки. ФОТО
На Волині від сильного вітру постраждали житлові будинки.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Луцькі рятувальники надали допомогу мешканцям сіл Мстишин, Вербаїв та Новостав Луцького району, чиї житлові будинки постраждали внаслідок сильного буревію.

Надзвичайники за допомогою спеціального інструменту провели роботи з демонтажу небезпечних конструкцій та ліквідації наслідків негоди, щоб запобігти подальшим руйнуванням і забезпечити безпеку людей.
На Волині від буревію постраждали житлові будинки. ФОТО
На Волині від буревію постраждали житлові будинки. ФОТО
На Волині від буревію постраждали житлові будинки. ФОТО
На Волині від буревію постраждали житлові будинки. ФОТО
На Волині від буревію постраждали житлові будинки. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, негода, рятувальники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Під час купання чоловікові стало зле: повідомили деталі трагедії на Світязі
Сьогодні, 10:15
Польща збирається блокувати вступ України до Євросоюзу
Сьогодні, 10:08
На Волині від буревію постраждали житлові будинки. ФОТО
Сьогодні, 09:51
На Світязі під час відпочинку втопився чоловік
Сьогодні, 09:33
Лучани скаржаться на низький тиск води
Сьогодні, 08:21
Медіа
відео
1/8