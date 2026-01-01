На Волині від буревію постраждали житлові будинки. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Луцькі рятувальники надали допомогу мешканцям сіл Мстишин, Вербаїв та Новостав Луцького району, чиї житлові будинки постраждали внаслідок сильного буревію.



Надзвичайники за допомогою спеціального інструменту провели роботи з демонтажу небезпечних конструкцій та ліквідації наслідків негоди, щоб запобігти подальшим руйнуванням і забезпечити безпеку людей.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині від сильного вітру постраждали житлові будинки.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Луцькі рятувальники надали допомогу мешканцям сіл Мстишин, Вербаїв та Новостав Луцького району, чиї житлові будинки постраждали внаслідок сильного буревію.Надзвичайники за допомогою спеціального інструменту провели роботи з демонтажу небезпечних конструкцій та ліквідації наслідків негоди, щоб запобігти подальшим руйнуванням і забезпечити безпеку людей.

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