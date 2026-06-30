Польща збирається блокувати вступ України до Євросоюзу
Сьогодні, 10:08
У польському уряді заявили, що будуть блокувати вступ України до Європейського Союзу, якщо наша держава не відмовиться від заходів вшанування борців за незалежність у минулому столітті, зокрема не припинить називати героєм провідника ОУН Степана Бандеру.
Як пише LB.ua з посиланням на Polsat News, радикальну вимогу на адресу Києва відмовитися від своїх героїв сформувалював віцепрем'єр-міністр Польщі, міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш.
Урядовець пообіцяв, що Польща займатиме жорстку позицію щодо українського націоналістичного руху і не дозволить Україні пройти євроінтеграційні процеси, якщо не відбудеться відмова від використання ОУН та УПА як національних символів.
Косіняк-Камиш нагадав, що при вступі до Євросоюзу висуваються вимоги щодо історичної пам'яті. Якщо держава-кандидат має "повагу до постатей чи рухів, які викликають біль, несприйняття чи поширюють неправду щодо країни-члена, то європейська співпраця стає неможливою".
"З Бандерою Україна не вступить до Європейського Союзу", - підкреслив віцепрем'єр.
Польські депутати зареєстрували у Європарламенті резолюцію про вшанування пам'яті "жертв геноциду, влаштованого УПА".
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Як пише LB.ua з посиланням на Polsat News, радикальну вимогу на адресу Києва відмовитися від своїх героїв сформувалював віцепрем'єр-міністр Польщі, міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш.
Урядовець пообіцяв, що Польща займатиме жорстку позицію щодо українського націоналістичного руху і не дозволить Україні пройти євроінтеграційні процеси, якщо не відбудеться відмова від використання ОУН та УПА як національних символів.
Косіняк-Камиш нагадав, що при вступі до Євросоюзу висуваються вимоги щодо історичної пам'яті. Якщо держава-кандидат має "повагу до постатей чи рухів, які викликають біль, несприйняття чи поширюють неправду щодо країни-члена, то європейська співпраця стає неможливою".
"З Бандерою Україна не вступить до Європейського Союзу", - підкреслив віцепрем'єр.
Польські депутати зареєстрували у Європарламенті резолюцію про вшанування пам'яті "жертв геноциду, влаштованого УПА".
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Коментарі 1
Ти сучий нелігетим зе-клоун подохни!!! пенсіонери(яких зе-клоуняча банда за людей не вважає) мають по 3000-4000гривень пенсії на які неможливо виживати!!! Ганебний нелігетим зе-клоун трикратно крадущий пенсії в помираючих пенсіонерів від недоїдання і без лікування через невистачання грошей! іМПІЧМЕНТ ЗЛОДІЮ жиду зеленському і садити довічнно на НАРИ зе-гадину!!!
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