Польща збирається блокувати вступ України до Євросоюзу





Як пише Владислав Косіняк-Камиш.



Урядовець пообіцяв, що Польща займатиме жорстку позицію щодо українського націоналістичного руху і не дозволить Україні пройти євроінтеграційні процеси, якщо не відбудеться відмова від використання ОУН та УПА як національних символів.



Косіняк-Камиш нагадав, що при вступі до Євросоюзу висуваються вимоги щодо історичної пам'яті. Якщо держава-кандидат має "повагу до постатей чи рухів, які викликають біль, несприйняття чи поширюють неправду щодо країни-члена, то європейська співпраця стає неможливою".



"З Бандерою Україна не вступить до Європейського Союзу", - підкреслив віцепрем'єр.



Польські депутати зареєстрували у Європарламенті резолюцію про вшанування пам'яті "жертв геноциду, влаштованого УПА".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У польському уряді заявили, що будуть блокувати вступ України до Європейського Союзу, якщо наша держава не відмовиться від заходів вшанування борців за незалежність у минулому столітті, зокрема не припинить називати героєм провідника ОУН Степана Бандеру.Як пише LB.ua з посиланням на Polsat News, радикальну вимогу на адресу Києва відмовитися від своїх героїв сформувалював віцепрем'єр-міністр Польщі, міністр національної оборониУрядовець пообіцяв, що Польща займатиме жорстку позицію щодо українського націоналістичного руху і не дозволить Україні пройти євроінтеграційні процеси, якщо не відбудеться відмова від використання ОУН та УПА як національних символів.Косіняк-Камиш нагадав, що при вступі до Євросоюзу висуваються вимоги щодо історичної пам'яті. Якщо держава-кандидат має "повагу до постатей чи рухів, які викликають біль, несприйняття чи поширюють неправду щодо країни-члена, то європейська співпраця стає неможливою"."З Бандерою Україна не вступить до Європейського Союзу", - підкреслив віцепрем'єр.Польські депутати зареєстрували у Європарламенті резолюцію про вшанування пам'яті "жертв геноциду, влаштованого УПА".

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