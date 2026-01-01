Під час купання чоловікові стало зле: повідомили деталі трагедії на Світязі

Поліція встановлює обставини нещасного випадку на Світязі.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.29 червня до поліції надійшло повідомлення про. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.Під час купання жителю Луцького району, 1977 року народження раптово стало зле. Родичі та знайомі витягли чоловіка з води та викликали медиків, однак врятувати його не вдалося.Під час поверхневого огляду ознак насильницької смерті не виявлено. Тіло направлено на судово-медичну експертизу.Поліція Волині закликає громадян бути максимально обережними під час відпочинку на водоймах."Не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння, не купайтеся, якщо маєте погане самопочуття або хронічні захворювання серцево-судинної системи", - наголошують поліцейські.Відпочивайте лише у спеціально відведених для цього місцях, не залишайте дітей без нагляду та не ігноруйте елементарних правил безпеки. Також відповідально використовуйте катамарани та користуйтеся спеціальними жилетами.