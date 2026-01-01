Під час купання чоловікові стало зле: повідомили деталі трагедії на Світязі
Сьогодні, 10:15
Поліція встановлює обставини нещасного випадку на Світязі.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
29 червня до поліції надійшло повідомлення про смерть чоловіка під час відпочинку на озері Світязь. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Під час купання жителю Луцького району, 1977 року народження раптово стало зле. Родичі та знайомі витягли чоловіка з води та викликали медиків, однак врятувати його не вдалося.
Під час поверхневого огляду ознак насильницької смерті не виявлено. Тіло направлено на судово-медичну експертизу.
Поліція Волині закликає громадян бути максимально обережними під час відпочинку на водоймах.
"Не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння, не купайтеся, якщо маєте погане самопочуття або хронічні захворювання серцево-судинної системи", - наголошують поліцейські.
Відпочивайте лише у спеціально відведених для цього місцях, не залишайте дітей без нагляду та не ігноруйте елементарних правил безпеки. Також відповідально використовуйте катамарани та користуйтеся спеціальними жилетами.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
29 червня до поліції надійшло повідомлення про смерть чоловіка під час відпочинку на озері Світязь. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Під час купання жителю Луцького району, 1977 року народження раптово стало зле. Родичі та знайомі витягли чоловіка з води та викликали медиків, однак врятувати його не вдалося.
Під час поверхневого огляду ознак насильницької смерті не виявлено. Тіло направлено на судово-медичну експертизу.
Поліція Волині закликає громадян бути максимально обережними під час відпочинку на водоймах.
"Не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння, не купайтеся, якщо маєте погане самопочуття або хронічні захворювання серцево-судинної системи", - наголошують поліцейські.
Відпочивайте лише у спеціально відведених для цього місцях, не залишайте дітей без нагляду та не ігноруйте елементарних правил безпеки. Також відповідально використовуйте катамарани та користуйтеся спеціальними жилетами.
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