У місті на Волині зросла вартість проїзду у маршрутках





Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому, повідомляють у міськраді, пише



Тепер проїзд у громадському транспорті міста коштуватиме 15 грн для дорослих та 10 грн для дітей шкільного віку (за умови оформлення учнівської картки). Раніше вартість проїзду була 10 і 6 грн відповідно.



Для дітей до шести років — проїзд безплатний.



Тарифи переглянули на звернення перевізників, нову ціну встановили після публічного обговорення та погодження. Підняття цін пояснюють здорожчанням пального, мастильних матеріалів, запчастин та заробітної плати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирі зросла вартість проїзду в міських маршрутках.Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому, повідомляють у міськраді, пише misto.media Тепер проїзд у громадському транспорті міста коштуватиме 15 грн для дорослих та 10 грн для дітей шкільного віку (за умови оформлення учнівської картки). Раніше вартість проїзду була 10 і 6 грн відповідно.Для дітей до шести років — проїзд безплатний.Тарифи переглянули на звернення перевізників, нову ціну встановили після публічного обговорення та погодження. Підняття цін пояснюють здорожчанням пального, мастильних матеріалів, запчастин та заробітної плати.

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