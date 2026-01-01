У місті на Волині зросла вартість проїзду у маршрутках

У місті на Волині зросла вартість проїзду у маршрутках
У Володимирі зросла вартість проїзду в міських маршрутках.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому, повідомляють у міськраді, пише misto.media.

Тепер проїзд у громадському транспорті міста коштуватиме 15 грн для дорослих та 10 грн для дітей шкільного віку (за умови оформлення учнівської картки). Раніше вартість проїзду була 10 і 6 грн відповідно.

Для дітей до шести років — проїзд безплатний.

Тарифи переглянули на звернення перевізників, нову ціну встановили після публічного обговорення та погодження. Підняття цін пояснюють здорожчанням пального, мастильних матеріалів, запчастин та заробітної плати.

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Теги: Володимир, проїзд, ціна
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