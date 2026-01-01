На Волині через спеку знеструмлені 7 населених пунктів

На Волині через спеку знеструмлені 7 населених пунктів
Внаслідок значного зростання навантаження на електромережі на Волині через спекотну погоду знеструмлено 7 населених пунктів, із них 2 – частково.

Про це повідомили у "Волиньобенерго".

Наразі без електропостачання 527 точок обліку.

Найбільше постраждав район обслуговування Луцької філії.

Аварійно-відновлювальні бригади «Волиньобленерго» працюють для якнайшвидшої ліквідації наслідків аварій та відновлення електропостачання споживачам. Час завершення робіт залежить від характеру та складності пошкоджень.

Нагадаємо, що сьогодні, 30 червня, в області через складну ситуацію в енергосистемі з 17:00 до 22:00 вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.

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Теги: Волинь, світло
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