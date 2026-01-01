Через війну в Україні Кремль втрачає вплив навіть у Білорусі - ЦПД

Олександра Лукашенка в Китай, який керівник Білорусі використовує як противагу РФ, став черговим проявом уже сталої тенденції втрати Росією зовнішньополітичної ваги.



Як передає



«Черговий візит Лукашенка в Китай, який керівник Білорусі використовує як противагу РФ, став черговим проявом уже сталої тенденції втрати Росією зовнішньополітичної ваги. Після Східної Європи, Південного Кавказу та Середньої Азії Росія втрачає вплив навіть на свого головного сателіта», - йдеться в повідомленні.



Як зазначається, неанонсований візит Лукашенка до Пекіна став щонайменше четвертим від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Нинішня поїздка відбулася одразу після переговорів Лукашенка з російським диктатором володимиром путіним та на тлі чергових намагань Кремля посилити тиск на Білорусь для її більшого залучення у війну.



У ЦПД також нагадали, що напередодні візиту Лукашенка в Білорусі на вимогу України відключили ретранслятори, які допомагали російським БПЛА завдавати ударів по Україні.



Інститут вивчення війни у своєму звіті зазначає, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко чинить опір Кремлю, який намагається повністю втягнути РБ до війни проти України.

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