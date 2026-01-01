Через спеку на Волині міліють річки та озера





Найбільш показовою є ситуація на озері Світязь, де рівень води становить 115 см, повідомив Ростислав Кравчук.



Ще тиждень тому рівень води у водоймі був на 3 см вищим.



Основною причиною зниження рівня води є погодні умови, зокрема тривала спека та нестача опадів.



«Наразі критичної ситуації з водними ресурсами немає, але якщо погодні умови не зміняться, ризики можуть зрости», — зазначає посадовець.



Явище є сезонним, однак показники вже нижчі за середні.



Для порівняння, нормальний рівень для Світязя становить близько 140 сантиметрів. Востаннє значне обміління озера фіксували у 2019 році, коли рівень води опускався до 93 см.



«До цього рівня залишається ще приблизно 12 сантиметрів. Але не виключено, що цього року ситуація може повторитися або навіть бути складнішою. Навіть якщо найближчим часом будуть опади, вони суттєво ситуацію не змінять, хіба що тимчасово призупинять падіння», — каже Кравчук.



З початку лютого в області щомісяця фіксують дефіцит дощів:



у лютому випало 87% від норми;



у березні — 18%;



у квітні — 44%;



у травні — 41%;



у червні — близько 42% (32 мм при нормі 75 мм).



Через це водойми не поповнюються, а висока температура прискорює випаровування води.



Нинішня ситуація вже впливає на екосистему. У воді зменшується рівень кисню, що може призводити до загибелі риби.



«Є ділянки, де риба починає задихатися. Страждає і наземна рослинність: дерева та трава висихають через нестачу вологи. Також є ризики виснаження підземних водних горизонтів», — додає експерт.



Через спеку зростає споживання води, зокрема для поливу, тоді як природного поповнення ресурсів недостатньо, каже Кравчук.



Тож жителів області закликають економно використовувати воду. Зокрема, полив рекомендується здійснювати в нічний час.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинській області фіксують зниження рівня води в річках та озерах. За останній тиждень показники впали в середньому на 11 сантиметрів у всіх річках регіону.Найбільш показовою є ситуація на озері Світязь, де рівень води становить 115 см, повідомив misto.media заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів у Волинській областіЩе тиждень тому рівень води у водоймі був на 3 см вищим.Основною причиною зниження рівня води є погодні умови, зокрема тривала спека та нестача опадів.«Наразі критичної ситуації з водними ресурсами немає, але якщо погодні умови не зміняться, ризики можуть зрости», — зазначає посадовець.Явище є сезонним, однак показники вже нижчі за середні.Для порівняння, нормальний рівень для Світязя становить близько 140 сантиметрів. Востаннє значне обміління озера фіксували у 2019 році, коли рівень води опускався до 93 см.«До цього рівня залишається ще приблизно 12 сантиметрів. Але не виключено, що цього року ситуація може повторитися або навіть бути складнішою. Навіть якщо найближчим часом будуть опади, вони суттєво ситуацію не змінять, хіба що тимчасово призупинять падіння», — каже Кравчук.З початку лютого в області щомісяця фіксують дефіцит дощів:у лютому випало 87% від норми;у березні — 18%;у квітні — 44%;у травні — 41%;у червні — близько 42% (32 мм при нормі 75 мм).Через це водойми не поповнюються, а висока температура прискорює випаровування води.Нинішня ситуація вже впливає на екосистему. У воді зменшується рівень кисню, що може призводити до загибелі риби.«Є ділянки, де риба починає задихатися. Страждає і наземна рослинність: дерева та трава висихають через нестачу вологи. Також є ризики виснаження підземних водних горизонтів», — додає експерт.Через спеку зростає споживання води, зокрема для поливу, тоді як природного поповнення ресурсів недостатньо, каже Кравчук.Тож жителів області закликають економно використовувати воду. Зокрема, полив рекомендується здійснювати в нічний час.

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