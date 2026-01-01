У репатрійованих до України тілах неодноразово знаходили вибухівку, - поліція





Про це в інтерв'ю Тарас Тарасенко.



"Після повернення тіл ми проводимо первинний огляд. Насамперед перевіряємо, чи немає предметів, які можуть становити небезпеку. Такі випадки були неодноразово. Ми знаходили вибухонебезпечні предмети, гранати та інші речі, тому працюємо максимально обережно, - розповів Тарасенко.



Паралельно з цим фахівці шукають особисті речі, які допомагають встановити особу: документи, мобільні телефони, жетони та банківські картки. Після цього розпочинається процес ретельного огляду. Слідчі фіксують та фотографують особливі прикмети, татуювання, одяг та інші деталі.



У поліції також зазначили, що нерідко змішаними можуть бути останки кількох людей. Це виявляють як під час візуального огляду, так і за результатами ДНК-експертиз. У таких ситуаціях правоохоронці разом із судово-медичними експертами проводять сегментацію та розділяють останки для подальшого дослідження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час первинного огляду тіл військовослужбовців, повернутих в Україну в рамках репатріації, правоохоронці неодноразово знаходили вибухонебезпечні предмети. У Чернівцях під час розтину тіла загиблого військового, переданого з Росії в межах обміну, знайшли гранату.Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив заступник начальника слідчого управління - начальник відділу розслідування злочинів проти життя та здоров’я особи ГУНП у Кіровоградській області"Після повернення тіл ми проводимо первинний огляд. Насамперед перевіряємо, чи немає предметів, які можуть становити небезпеку. Такі випадки були неодноразово. Ми знаходили вибухонебезпечні предмети, гранати та інші речі, тому працюємо максимально обережно, - розповів Тарасенко.Паралельно з цим фахівці шукають особисті речі, які допомагають встановити особу: документи, мобільні телефони, жетони та банківські картки. Після цього розпочинається процес ретельного огляду. Слідчі фіксують та фотографують особливі прикмети, татуювання, одяг та інші деталі.У поліції також зазначили, що нерідко змішаними можуть бути останки кількох людей. Це виявляють як під час візуального огляду, так і за результатами ДНК-експертиз. У таких ситуаціях правоохоронці разом із судово-медичними експертами проводять сегментацію та розділяють останки для подальшого дослідження.

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