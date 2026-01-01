Поліг під Іловайськом і був похований у Дніпрі: через 12 років назавжди повертається додому воїн з Волині Леонід Крепець
Сьогодні, 15:54
До рідного села Білокриниччя на Хмельниччині через дванадцять років після загибелі повертається український захисник Леонід Крепець, який проживав з сім’єю у Володимирі й поліг у боях під Іловайськом.
Про це пише ВСН.
Старший солдат, водій 8-ї роти 3-го батальйону легендарної 51-ї окремої механізованої бригади, батько двох дітей Леонід Крепець загинув 25 серпня 2014 року поблизу села Дзеркальне Донецької області.
Того дня під масованим ракетним і танковим вогнем проросійських бойовиків та російських військових загинули й потрапили в полон десятки військовослужбовців 51-ї бригади. За спогадами побратимів, яким вдалося вижити, Леонід отримав смертельне поранення під час бою.
Через те, що тіло воїна не вдалося одразу ідентифікувати, його поховали в Дніпрі як невідомого солдата. Особу захисника вдалося встановити лише після проведення ДНК-експертизи. Генетичний матеріал, відібраний у його сина, показав збіг на 99,9%. Ідентифікацію також підтвердив аналіз ДНК матері загиблого.
Тепер, через дванадцять років після загибелі, Леонід Крепець повертається до рідного Білокриниччя, де його поховають на місцевому кладовищі.
За особисту мужність і героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету й територіальної цілісності України, а також вірність військовій присязі Леоніда Крепеця посмертно нагороджено орденом «За мужність» III ступеня.
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Про це пише ВСН.
Старший солдат, водій 8-ї роти 3-го батальйону легендарної 51-ї окремої механізованої бригади, батько двох дітей Леонід Крепець загинув 25 серпня 2014 року поблизу села Дзеркальне Донецької області.
Того дня під масованим ракетним і танковим вогнем проросійських бойовиків та російських військових загинули й потрапили в полон десятки військовослужбовців 51-ї бригади. За спогадами побратимів, яким вдалося вижити, Леонід отримав смертельне поранення під час бою.
Через те, що тіло воїна не вдалося одразу ідентифікувати, його поховали в Дніпрі як невідомого солдата. Особу захисника вдалося встановити лише після проведення ДНК-експертизи. Генетичний матеріал, відібраний у його сина, показав збіг на 99,9%. Ідентифікацію також підтвердив аналіз ДНК матері загиблого.
Тепер, через дванадцять років після загибелі, Леонід Крепець повертається до рідного Білокриниччя, де його поховають на місцевому кладовищі.
За особисту мужність і героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету й територіальної цілісності України, а також вірність військовій присязі Леоніда Крепеця посмертно нагороджено орденом «За мужність» III ступеня.
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