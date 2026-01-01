ЗСУ уразили два мости на Запоріжжі та в Криму, якими Росія перекидала окупантів та озброєння





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Українські військові уразили автомобільний міст у районі Азовського Запорізької області, а також залізничний міст у районі населеного пункту Ічкі у тимчасово окупованому Криму. Результати ударів наразі уточнюються.



Росія використовує ці мости для перекидання своїх солдатів, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів.



Також Сили оборони вдарили по пунктах управління безпілотниками ворога у районах Веселої Лопані Бєлгородської області (РФ), Комара на Донеччині, Мирного, Лугового та Скельок Запорізької області.



Крім того, під ударом опинився ворожий командно-спостережний пункт у районі Старомлинівки Донецької області.



Наслідки удару по Слов'янському НПЗ



Згідно з результатами оцінки ураження, завданого 28 червня по російському НПЗ "Слов'янський" у Слов'янську-на-Кубані, підтверджено знищення чотирьох резервуарів об'ємом 35 тис. м³, пошкодження ще дев'яти резервуарів об'ємом 30 тис. м³, а також установки нафтопереробки.



"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії РФ", - наголосив Генштаб ЗСУ.



Нагадаємо, у ніч проти 28 червня дрони атакували Слов'янський НПЗ. За свідченнями місцевих жителів, поблизу підприємства пролунало кілька потужних вибухів, після чого на його території спалахнула пожежа.



Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив успішне ураження цього НПЗ. Він зазначив, що українські захисники "дуже влучно почали День Конституції України".



В СБУ повідомили, що удар по Слов'янському НПЗ був здійснений у межах завдань, визначених президентом, як частина 40-денної операції з впливу на Росію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В понеділок, 29 червня, та в ніч на сьогодні підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих об'єктів російських окупантів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генштабу ЗСУ.Українські військові уразили автомобільний міст у районі Азовського Запорізької області, а також залізничний міст у районі населеного пункту Ічкі у тимчасово окупованому Криму. Результати ударів наразі уточнюються.Росія використовує ці мости для перекидання своїх солдатів, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів.Також Сили оборони вдарили по пунктах управління безпілотниками ворога у районах Веселої Лопані Бєлгородської області (РФ), Комара на Донеччині, Мирного, Лугового та Скельок Запорізької області.Крім того, під ударом опинився ворожий командно-спостережний пункт у районі Старомлинівки Донецької області.Згідно з результатами оцінки ураження, завданого 28 червня по російському НПЗ "Слов'янський" у Слов'янську-на-Кубані, підтверджено знищення чотирьох резервуарів об'ємом 35 тис. м³, пошкодження ще дев'яти резервуарів об'ємом 30 тис. м³, а також установки нафтопереробки."Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії РФ", - наголосив Генштаб ЗСУ.Нагадаємо, у ніч проти 28 червня дрони атакували Слов'янський НПЗ. За свідченнями місцевих жителів, поблизу підприємства пролунало кілька потужних вибухів, після чого на його території спалахнула пожежа.Згодом президент Українипідтвердив успішне ураження цього НПЗ. Він зазначив, що українські захисники "дуже влучно почали День Конституції України".В СБУ повідомили, що удар по Слов'янському НПЗ був здійснений у межах завдань, визначених президентом, як частина 40-денної операції з впливу на Росію.

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