У Луцьку оновили маршрути для складання іспиту з водіння
Сьогодні, 17:07
У територіальному сервісному центрі МВС на Волині оновили маршрути для складання практичного іспиту з водіння.
Йдеться про територіальний сервісний центр МВС № 0741 у селі Струмівка біля Луцька, пише misto.media.
Оновлені маршрути максимально наближені до реальних умов дорожнього руху, йдеться у повідомленні.
Під час практичного іспиту екзаменатори перевіряють:
як кандидати у водії виконують маневри;
рухаються в транспортному потоці;
проїжджають перехрестя;
паркуються;
дотримуються Правил дорожнього руху.
Ознайомитися зі схемами та описом усіх маршрутів можна заздалегідь на сайті Головного сервісного центру МВС.
Нагадаємо, у березні кількість маршрутів для іспитів збільшили до 20. Зараз їх просто оновили, кількість не змінилась.
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Йдеться про територіальний сервісний центр МВС № 0741 у селі Струмівка біля Луцька, пише misto.media.
Оновлені маршрути максимально наближені до реальних умов дорожнього руху, йдеться у повідомленні.
Під час практичного іспиту екзаменатори перевіряють:
як кандидати у водії виконують маневри;
рухаються в транспортному потоці;
проїжджають перехрестя;
паркуються;
дотримуються Правил дорожнього руху.
Ознайомитися зі схемами та описом усіх маршрутів можна заздалегідь на сайті Головного сервісного центру МВС.
Нагадаємо, у березні кількість маршрутів для іспитів збільшили до 20. Зараз їх просто оновили, кількість не змінилась.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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