У Луцьку оновили маршрути для складання іспиту з водіння

У Луцьку оновили маршрути для складання іспиту з водіння
У територіальному сервісному центрі МВС на Волині оновили маршрути для складання практичного іспиту з водіння.

Йдеться про територіальний сервісний центр МВС № 0741 у селі Струмівка біля Луцька, пише misto.media.

Оновлені маршрути максимально наближені до реальних умов дорожнього руху, йдеться у повідомленні.

Під час практичного іспиту екзаменатори перевіряють:

як кандидати у водії виконують маневри;

рухаються в транспортному потоці;

проїжджають перехрестя;

паркуються;

дотримуються Правил дорожнього руху.

Ознайомитися зі схемами та описом усіх маршрутів можна заздалегідь на сайті Головного сервісного центру МВС.

Нагадаємо, у березні кількість маршрутів для іспитів збільшили до 20. Зараз їх просто оновили, кількість не змінилась.

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Теги: Луцьк, водіння, іспит
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