У Луцьку оновили маршрути для складання іспиту з водіння





Йдеться про територіальний сервісний центр МВС № 0741 у селі Струмівка біля Луцька, пише



Оновлені маршрути максимально наближені до реальних умов дорожнього руху, йдеться у повідомленні.



Під час практичного іспиту екзаменатори перевіряють:



як кандидати у водії виконують маневри;



рухаються в транспортному потоці;



проїжджають перехрестя;



паркуються;



дотримуються Правил дорожнього руху.



Ознайомитися зі схемами та описом усіх маршрутів можна заздалегідь на сайті Головного сервісного центру МВС.



Нагадаємо, у березні кількість маршрутів для іспитів збільшили до 20. Зараз їх просто оновили, кількість не змінилась.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У територіальному сервісному центрі МВС на Волині оновили маршрути для складання практичного іспиту з водіння.Йдеться про територіальний сервісний центр МВС № 0741 у селі Струмівка біля Луцька, пише misto.media Оновлені маршрути максимально наближені до реальних умов дорожнього руху, йдеться у повідомленні.Під час практичного іспиту екзаменатори перевіряють:як кандидати у водії виконують маневри;рухаються в транспортному потоці;проїжджають перехрестя;паркуються;дотримуються Правил дорожнього руху.Ознайомитися зі схемами та описом усіх маршрутів можна заздалегідь на сайті Головного сервісного центру МВС.Нагадаємо, у березні кількість маршрутів для іспитів збільшили до 20. Зараз їх просто оновили, кількість не змінилась.

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