Буревій на Волині знищив близько 150 га лісу

Вчорашній бурелом знищив понад 400 га лісу на Рівненщині та Волині.Про це повідомили у ДП “Ліси України”.Працівники ДП «Ліси України» оперативно провели обстеження та фіксацію пошкоджень. Постраждали переважно соснові насадження.На Волині найбільше втрат у Маневицькому надлісництві, орієнтовно 150 га пошкоджених насаджень. У Ківерцівському надлісництві - понад 36 га. В інших надлісництвах області триває уточнення площ. Загалом по Волині попередньо зафіксовано близько 200 га пошкоджень.На Рівненщині у Соснівському надлісництві зафіксовано 170 га знищених буреломом насаджень, у Клесівському - 70 га, у Висоцькому - 22 га, а також локальні пошкодження в Рафалівському надлісництві.Переважно постраждали соснові насадження, які є найбільш чутливими до впливу високих температур і посушливих умов. Саме тому оперативність реагування є критично важливою.Бурелом - стихія, здатна за короткий час завдати масштабних втрат, подібно до лісових пожеж. За годину негоди можуть бути втрачені результати десятків років роботи.Лісівники продовжують роботу з обстеження та вже планують відновлювальні заходи.Минулого року в Україні внаслідок буреломів постраждало понад 3000 га лісів. Усі ділянки, де це дозволено законодавчо, були оперативно розчищені та відновлені.Робота на всіх ділянках триває.