Буревій на Волині знищив близько 150 га лісу

Буревій на Волині знищив близько 150 га лісу
Вчорашній бурелом знищив понад 400 га лісу на Рівненщині та Волині.

Про це повідомили у ДП “Ліси України”.

Працівники ДП «Ліси України» оперативно провели обстеження та фіксацію пошкоджень. Постраждали переважно соснові насадження.
На Волині найбільше втрат у Маневицькому надлісництві, орієнтовно 150 га пошкоджених насаджень. У Ківерцівському надлісництві - понад 36 га. В інших надлісництвах області триває уточнення площ. Загалом по Волині попередньо зафіксовано близько 200 га пошкоджень.

На Рівненщині у Соснівському надлісництві зафіксовано 170 га знищених буреломом насаджень, у Клесівському - 70 га, у Висоцькому - 22 га, а також локальні пошкодження в Рафалівському надлісництві.
Переважно постраждали соснові насадження, які є найбільш чутливими до впливу високих температур і посушливих умов. Саме тому оперативність реагування є критично важливою.

Бурелом - стихія, здатна за короткий час завдати масштабних втрат, подібно до лісових пожеж. За годину негоди можуть бути втрачені результати десятків років роботи.

Лісівники продовжують роботу з обстеження та вже планують відновлювальні заходи.
Буревій на Волині знищив близько 150 га лісу

Минулого року в Україні внаслідок буреломів постраждало понад 3000 га лісів. Усі ділянки, де це дозволено законодавчо, були оперативно розчищені та відновлені.
Буревій на Волині знищив близько 150 га лісу

Робота на всіх ділянках триває.
Буревій на Волині знищив близько 150 га лісу

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Теги: Волинь, ліс, вітер
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