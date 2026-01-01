На Донеччині загинув воїн з Волині Олександр Кузнєцов

Олександра Кузнєцова, 1989 року народження. Мешканця Нововолинська.



Про це повідомив міський голова Борис Карпус.



Він визнаний загиблим 24 травня 2025 року на Донеччині.



Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде згодом.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сумна новина надійшла в Нововолинську громаду. Експертиза ДНК підтвердила загибель нашого Захисника, 1989 року народження. Мешканця Нововолинська.Про це повідомив міський головаВін визнаний загиблим 24 травня 2025 року на Донеччині.Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде згодом.

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