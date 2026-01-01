На Волині стартував пілотний проєкт для фахівців із супроводу ветеранів «Вектор стійкості». ФОТО
Сьогодні, 19:14
На Волині розпочали реалізацію пілотного проєкту для фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб «Вектор стійкості».
У межах проєкту 60 фахівців із різних громад області проходять навчання під керівництвом досвідчених травмотерапевтів за спеціально розробленою програмою.
Мета ініціативи – створити в регіоні систему психологічної підтримки та професійного розвитку фахівців, які щодня працюють із ветеранами та їхніми родинами. Програма покликана навчити учасників ефективної комунікації, навичок саморегуляції та профілактики професійного вигорання. Очікується, що це сприятиме зміцненню професійної стійкості фахівців, зменшенню кількості випадків вигорання та звільнень, а також покращенню якості послуг для ветеранів.
«Фахівець із супроводу ветерана в громаді, який щодня є опорою для ветерана та його родини, також повинен мати власну професійну систему стійкості, психологічного відновлення та професійного навчання. Саме тому психологічна підтримка таких фахівців має розглядатися як обов’язкова умова якості послуг, професійної стійкості та поваги до людей, які щодня працюють із ветеранами та їхніми родинами», – зазначила керівниця проєкту «Вектор стійкості», співзасновниця ГО «УАЗЗ "Марлог-Кадуцей"» Наталія Попова.
Навчальний курс «Тренінг для фахівців із супроводу ветеранів "Вектор стійкості"» має загальний обсяг 44 академічні години. Він поєднує офлайн-заняття (39 академічних годин) та онлайн-навчання (5 академічних годин).
Після завершення програми учасники отримають сертифікати із нарахуванням 1,5 кредиту ЄКТС.
Проєкт «Вектор стійкості» у Волинській області реалізує команда ГО «УАЗЗ "Марлог-Кадуцей"» у партнерстві та за підтримки Міністерства у справах ветеранів України, американського фонду Nova Ukraine, Волинської обласної військової адміністрації, Управління ветеранської політики Волинської ОВА, МІПО та санаторію «Лісова пісня».
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У межах проєкту 60 фахівців із різних громад області проходять навчання під керівництвом досвідчених травмотерапевтів за спеціально розробленою програмою.
Мета ініціативи – створити в регіоні систему психологічної підтримки та професійного розвитку фахівців, які щодня працюють із ветеранами та їхніми родинами. Програма покликана навчити учасників ефективної комунікації, навичок саморегуляції та профілактики професійного вигорання. Очікується, що це сприятиме зміцненню професійної стійкості фахівців, зменшенню кількості випадків вигорання та звільнень, а також покращенню якості послуг для ветеранів.
«Фахівець із супроводу ветерана в громаді, який щодня є опорою для ветерана та його родини, також повинен мати власну професійну систему стійкості, психологічного відновлення та професійного навчання. Саме тому психологічна підтримка таких фахівців має розглядатися як обов’язкова умова якості послуг, професійної стійкості та поваги до людей, які щодня працюють із ветеранами та їхніми родинами», – зазначила керівниця проєкту «Вектор стійкості», співзасновниця ГО «УАЗЗ "Марлог-Кадуцей"» Наталія Попова.
Навчальний курс «Тренінг для фахівців із супроводу ветеранів "Вектор стійкості"» має загальний обсяг 44 академічні години. Він поєднує офлайн-заняття (39 академічних годин) та онлайн-навчання (5 академічних годин).
Після завершення програми учасники отримають сертифікати із нарахуванням 1,5 кредиту ЄКТС.
Проєкт «Вектор стійкості» у Волинській області реалізує команда ГО «УАЗЗ "Марлог-Кадуцей"» у партнерстві та за підтримки Міністерства у справах ветеранів України, американського фонду Nova Ukraine, Волинської обласної військової адміністрації, Управління ветеранської політики Волинської ОВА, МІПО та санаторію «Лісова пісня».
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