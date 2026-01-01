На Волині стартував пілотний проєкт для фахівців із супроводу ветеранів «Вектор стійкості». ФОТО

Наталія Попова

На Волині розпочали реалізацію пілотного проєкту для фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб «Вектор стійкості».У межах проєкту 60 фахівців із різних громад області проходять навчання під керівництвом досвідчених травмотерапевтів за спеціально розробленою програмою.Мета ініціативи – створити в регіоні систему психологічної підтримки та професійного розвитку фахівців, які щодня працюють із ветеранами та їхніми родинами. Програма покликана навчити учасників ефективної комунікації, навичок саморегуляції та профілактики професійного вигорання. Очікується, що це сприятиме зміцненню професійної стійкості фахівців, зменшенню кількості випадків вигорання та звільнень, а також покращенню якості послуг для ветеранів.– зазначила керівниця проєкту «Вектор стійкості», співзасновниця ГО «УАЗЗ "Марлог-Кадуцей"»Навчальний курс «Тренінг для фахівців із супроводу ветеранів "Вектор стійкості"» має загальний обсяг 44 академічні години. Він поєднує офлайн-заняття (39 академічних годин) та онлайн-навчання (5 академічних годин).Після завершення програми учасники отримають сертифікати із нарахуванням 1,5 кредиту ЄКТС.