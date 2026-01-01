Яка буде погода в Луцьку та на Волині у середу, 1 липня

Яка буде погода в Луцьку та на Волині у середу, 1 липня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у середу, 1 липня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 1 липня

Луцьк

Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень шквал 15-20 м/с.
Температура вночі 20-22°, вдень 33-35°.

Область

Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 18-23°, вдень 30-35°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині через спеку відключатимуть світло. ГРАФІК
Сьогодні, 20:41
Яка буде погода в Луцьку та на Волині у середу, 1 липня
Сьогодні, 20:00
Розваги для дітей зі знижкою 50%: у Figli Migli діє вигідна акція
Сьогодні, 19:40
На Волині стартував пілотний проєкт для фахівців із супроводу ветеранів «Вектор стійкості». ФОТО
Сьогодні, 19:14
На Донеччині загинув воїн з Волині Олександр Кузнєцов
Сьогодні, 18:09
Медіа
відео
1/8