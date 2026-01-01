Яка буде погода в Луцьку та на Волині у середу, 1 липня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у середу, 1 липня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 1 липня
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень шквал 15-20 м/с.
Температура вночі 20-22°, вдень 33-35°.
Область
Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 18-23°, вдень 30-35°.
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Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 1 липня
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень шквал 15-20 м/с.
Температура вночі 20-22°, вдень 33-35°.
Область
Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 18-23°, вдень 30-35°.
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