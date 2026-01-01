Яка буде погода в Луцьку та на Волині у середу, 1 липня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 1 липня



Луцьк



Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень шквал 15-20 м/с.

Температура вночі 20-22°, вдень 33-35°.



Область



Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 18-23°, вдень 30-35°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у середу, 1 липня.Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень шквал 15-20 м/с.Температура вночі 20-22°, вдень 33-35°.Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 18-23°, вдень 30-35°.

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