На Волині через спеку відключатимуть світло. ГРАФІК

На Волині через спеку відключатимуть світло. ГРАФІК
Через складну ситуацію в енергосистемі по всій Україні, і на Волині зокрема, відключатимуть електроенергію.

Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".

"Завтра, 1 липня на території Волинської області будуть застосовуватись заходи обмеження споживання", - йдеться у дописі.

ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в такому обсязі:
підчерга 5.1:
17:00-19:30
підчерга 5.2:
17:00-19:30
підчерга 6.1:
19:30-22:00
підчерга 6.2:
19:30-22:00

Причина запровадження обмежень – значне зростання рівня енергоспоживання через спекотну погоду.

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Теги: Волинь, відключення електроенергії, спека
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