На Волині через спеку відключатимуть світло. ГРАФІК
Сьогодні, 20:41
Через складну ситуацію в енергосистемі по всій Україні, і на Волині зокрема, відключатимуть електроенергію.
Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".
"Завтра, 1 липня на території Волинської області будуть застосовуватись заходи обмеження споживання", - йдеться у дописі.
ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в такому обсязі:
підчерга 5.1:
17:00-19:30
підчерга 5.2:
17:00-19:30
підчерга 6.1:
19:30-22:00
підчерга 6.2:
19:30-22:00
Причина запровадження обмежень – значне зростання рівня енергоспоживання через спекотну погоду.
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Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".
"Завтра, 1 липня на території Волинської області будуть застосовуватись заходи обмеження споживання", - йдеться у дописі.
ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в такому обсязі:
підчерга 5.1:
17:00-19:30
підчерга 5.2:
17:00-19:30
підчерга 6.1:
19:30-22:00
підчерга 6.2:
19:30-22:00
Причина запровадження обмежень – значне зростання рівня енергоспоживання через спекотну погоду.
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