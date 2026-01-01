На Волині через спеку відключатимуть світло. ГРАФІК





Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".



"Завтра, 1 липня на території Волинської області будуть застосовуватись заходи обмеження споживання", - йдеться у дописі.



ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в такому обсязі:

підчерга 5.1:

17:00-19:30

підчерга 5.2:

17:00-19:30

підчерга 6.1:

19:30-22:00

підчерга 6.2:

19:30-22:00



Причина запровадження обмежень – значне зростання рівня енергоспоживання через спекотну погоду.

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