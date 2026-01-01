Ще 6 волинських громад отримали нові шкільні автобуси

Ще 6 волинських громад отримали нові шкільні автобуси
Ще 6 нових шкільних автобусів сьогодні передали для навчальних закладів громад Волині. Новий транспорт вирушив до Горохівської, Камінь-Каширської, Локачинської, Мар’янівської, Рожищенської та Сошичненської громад.

Про це повідомляють у Волинській ОВА.

Ключі від транспорту вручили т.в.о. начальника Волинської ОВА Роман Романюк та начальниця управління освіти і науки облдержадміністрації Наталія Матвіюк.
Ще 6 волинських громад отримали нові шкільні автобуси

У 2026 році Урядом для регіону передбачено 67,479 млн грн на закупівлю шкільних автобусів. Придбання здійснюється на умовах співфінансування з державного та місцевих бюджетів. Загалом укладено договори на закупівлю 18 шкільних автобусів на загальну суму 70 628 850 грн. Із них 3 транспортні засоби спеціально обладнані для перевезення маломобільних груп населення.
Ще 6 волинських громад отримали нові шкільні автобуси

«Організоване, безпечне та своєчасне підвезення школярів залишається одним із пріоритетів державної політики у сфері освіти. Нехай нові автобуси служать надійно для наших дітей. Дякую громадам за те, що співфінансуєте», – зазначив очільник Волині.
Ще 6 волинських громад отримали нові шкільні автобуси
Ще 6 волинських громад отримали нові шкільні автобуси

Наразі в області вже працює 300 шкільних автобусів, із них 39 – спеціально облаштовані для перевезення маломобільних груп населення.

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Теги: Волинь, освіта, школа, громади, транспорт, шкільний автобус, Волинська ОВА
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