Ще 6 волинських громад отримали нові шкільні автобуси

Ще 6 нових шкільних автобусів сьогодні передали для навчальних закладів громад Волині. Новий транспорт вирушив до Горохівської, Камінь-Каширської, Локачинської, Мар’янівської, Рожищенської та Сошичненської громад.Про це повідомляють у Волинській ОВА.Ключі від транспорту вручили т.в.о. начальника Волинської ОВАта начальниця управління освіти і науки облдержадміністраціїУ 2026 році Урядом для регіону передбачено 67,479 млн грн на закупівлю шкільних автобусів. Придбання здійснюється на умовах співфінансування з державного та місцевих бюджетів. Загалом укладено договори на закупівлю 18 шкільних автобусів на загальну суму 70 628 850 грн. Із них 3 транспортні засоби спеціально обладнані для перевезення маломобільних груп населення.«Організоване, безпечне та своєчасне підвезення школярів залишається одним із пріоритетів державної політики у сфері освіти. Нехай нові автобуси служать надійно для наших дітей. Дякую громадам за те, що співфінансуєте», – зазначив очільник Волині.Наразі в області вже працює 300 шкільних автобусів, із них 39 – спеціально облаштовані для перевезення маломобільних груп населення.