Дах залетів до сусіда: на Волині буревій наробив лиха





Про це розповіла Вікторія Косарук.



"Понад 30 будинків: пошкоджені прибудинкові території, хлів, гаражі в людей, лінії електропередач обірвані, газові труби обірвані, інтернет обірваний", — зазначила староста.



Яких збитків завдала негода та як усувають наслідки стихії

Житель села Новостав Євгеній Гаврилюк розповів, що під час буревію був вдома із сім’єю. У будинку, де мешкає родина, зірвало частину даху. На момент негоди члени родини перебували на другому поверсі.



"Почули звук, схожий на те, що дах десь дівся. Спустилися вниз, там двері виривало. Машина навіть ходором ходила, що думали злетить. Бачили, як дах летить в поле. Таке враження, що будинок перевернули і зверху хтось наливав воду. Це доволі швидко, прям ця гаряча фаза — 5 хвилин і все", — сказав чоловік.



На території Боратинської громади працювали рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення, розповів офіцер-рятувальник Боратинської громади Іван Головатчук.



"Були такі будівлі, які несли загрозу життю та здоров'ю людям, багато було повалених дерев,. Ці підрозділи залучалися до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Також на місці працювала добровільна пожежна команда "Промінь", — сказав рятувальник.



У 68-річного Володимира Зварича з села Вербаїв буревій повністю зруйнував дах будинку. Чоловік розповів, що він був вдома в цей час, а жінка — на роботі. Зараз, з його слів, будівельники зводять нову покрівлю.



"Я був у шоковому стані. Чотири стовпа повалило, електрики ставлять. Криша залетіла аж до другого сусіда. Але треба накрити, бо позатікає все, що в хаті пороблено. Вже буду позичати чи що, але найголовніше — накрити. Пообіцяли, що сьогодні хлопці плівкою накриють тут", — каже чоловік.



Волинянка Тетяна Тихнюк, яка мешкає по сусідству, розповіла: на їхньому будинку повалило комин і зірвало шифер.



"Дощ такий, град летів, а потім такими хвилями. Закрутило, збилось, сиво перед вікном і все. Чоловік почув, що щось гупнуло. Потім вигнянула сюди в садок, то я вже бачила, що шиферу немає", — говорить мешканка села.



Неподалік, зі слів Тетяни Тихнюк, буревій зруйнував лелече гніздо: одне пташеня загинуло, в іншого зламане крило.



У селах громади, де пройшов буревій, працює спеціальна комісія, яка оцінює збитки. Як розповів начальник відділу управління майном та будівництвом Боратинської сільської ради Роман Дорошенко, людям потрібно звернутися у ЦНАП і написати заяву на відшкодування збитків. З його слів, станом на 13:00 30 червня обстежили 15 осель.



"У нас створена комісія, яка виїжджає на цю заяву, робить обстеження, перевіряє документи. І тоді вже людина буде звертатися на отримання відшкодування пошкодженого майна. Якщо бачимо, що є пошкодження, то заходимо в цю хату, працюємо з власником, робимо обстеження", — каже посадовець.



Лінії електропередач, які були пошкоджені внаслідок буревію, ремонтують комунальні служби. Зі слів старости Промінського старостинського округу Вікторії Косарук, електропостачання планують частково відновити до кінця дня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок буревію, який пронісся Волинню 29 червня, пошкоджені більш як 30 будинків у Боратинській громаді. Заяви про пошкодження майна надійшли до Промінського старостату від жителів сіл Новостав, Коршовець, Голишів, Вербаїв і Мстишин.Про це розповіла Суспільному староста Промінського старостинського округу"Понад 30 будинків: пошкоджені прибудинкові території, хлів, гаражі в людей, лінії електропередач обірвані, газові труби обірвані, інтернет обірваний", — зазначила староста.Житель села Новоставрозповів, що під час буревію був вдома із сім’єю. У будинку, де мешкає родина, зірвало частину даху. На момент негоди члени родини перебували на другому поверсі."Почули звук, схожий на те, що дах десь дівся. Спустилися вниз, там двері виривало. Машина навіть ходором ходила, що думали злетить. Бачили, як дах летить в поле. Таке враження, що будинок перевернули і зверху хтось наливав воду. Це доволі швидко, прям ця гаряча фаза — 5 хвилин і все", — сказав чоловік.На території Боратинської громади працювали рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення, розповів офіцер-рятувальник Боратинської громади"Були такі будівлі, які несли загрозу життю та здоров'ю людям, багато було повалених дерев,. Ці підрозділи залучалися до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Також на місці працювала добровільна пожежна команда "Промінь", — сказав рятувальник.У 68-річногоз села Вербаїв буревій повністю зруйнував дах будинку. Чоловік розповів, що він був вдома в цей час, а жінка — на роботі. Зараз, з його слів, будівельники зводять нову покрівлю."Я був у шоковому стані. Чотири стовпа повалило, електрики ставлять. Криша залетіла аж до другого сусіда. Але треба накрити, бо позатікає все, що в хаті пороблено. Вже буду позичати чи що, але найголовніше — накрити. Пообіцяли, що сьогодні хлопці плівкою накриють тут", — каже чоловік.Волинянка, яка мешкає по сусідству, розповіла: на їхньому будинку повалило комин і зірвало шифер."Дощ такий, град летів, а потім такими хвилями. Закрутило, збилось, сиво перед вікном і все. Чоловік почув, що щось гупнуло. Потім вигнянула сюди в садок, то я вже бачила, що шиферу немає", — говорить мешканка села.Неподалік, зі слів Тетяни Тихнюк, буревій зруйнував лелече гніздо: одне пташеня загинуло, в іншого зламане крило.У селах громади, де пройшов буревій, працює спеціальна комісія, яка оцінює збитки. Як розповів начальник відділу управління майном та будівництвом Боратинської сільської ради Роман Дорошенко, людям потрібно звернутися у ЦНАП і написати заяву на відшкодування збитків. З його слів, станом на 13:00 30 червня обстежили 15 осель."У нас створена комісія, яка виїжджає на цю заяву, робить обстеження, перевіряє документи. І тоді вже людина буде звертатися на отримання відшкодування пошкодженого майна. Якщо бачимо, що є пошкодження, то заходимо в цю хату, працюємо з власником, робимо обстеження", — каже посадовець.Лінії електропередач, які були пошкоджені внаслідок буревію, ремонтують комунальні служби. Зі слів старости Промінського старостинського округу, електропостачання планують частково відновити до кінця дня.

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