Використання коштів Національного кешбеку продовжили

Українці, які не встигли витратити Національний кешбек або залишки «зимової тисячі» матимуть змогу це зробити, адже термін використання цих коштів продовжили.Про це повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації.Уже 3 липня на картку надійдуть квітневі виплати і за ініціативи Міністерства економіки буде ще один додатковий місяць, щоб українці могли зручно скористатися всіма коштами на рахунку, оплачуючи комуналку, купуючи українські товари чи зробивши донат на армію до 31 липня включно.Разом із квітневими виплатами можна отримати кешбек за пальне до 1000 гривень. Цей антикризовий інструмент діяв навесні, щоб підтримати водіїв під час стрибка світових цін.Тож плануйте покупки, оплату послуг чи донати до 31 липня. Усе, що ви не встигнете витратити до цієї дати, автоматично повернеться в держбюджет.Кешбек за травень, червень і наступні місяці належать до другого етапу програми, тому для цих накопичень діють інші терміни використання. Ці виплати можна буде використати до кінця місяця, у якому припинять або скасують воєнний стан, але не пізніше 30 квітня 2028 року.«Національний кешбек» продовжує стабільно працювати. Щомісяця виплати отримують понад 5 мільйонів українців. До ініціативи доєдналися майже 1,5 тисячі продавців та понад 2 тисячі виробників, які додали в систему більш як 422 тисячі українських товарів.Купуючи своє, ви повертаєте 5% або 15% вартості, залежно від категорії товару. Максимальна сума — 3000 гривень на місяць. Перевірити, чи нараховують за товар кешбек і який саме відсоток, можна через сканер штрихкодів у застосунку Дія або на порталі «Зроблено в Україні».комунальні послуги;ліки та медичні вироби українського виробництва з переліку аптек-партнерів;книги й друковану продукцію в книгарнях-учасниках програми;поштові послуги;продукти українського виробництва в торговельних мережах, що долучилися до програми;благодійність і донати на ЗСУ.: під’єднайте свої банківські картки до програми, відкрийте картку Національний кешбек і виберіть її у застосунку Дія як картку для виплат. Розраховуйтесь за покупки підключеними до програми картками. А накопичений кешбек переглядайте в Дії вже наступного дня.: виробники та продавці можуть швидко подати заяву через портал Дія. Вимоги прості: торгова точка має працювати на загальній системі оподаткування та приймати безготівкові оплати. Для виробників обмежень щодо системи оподаткування немає.