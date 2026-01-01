1 липня на Волині: гортаючи календар

1 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження колишній Луцький міський голова Ігор Поліщук (на фото).

1 липня особливе свято також у начальника територіального управління державної судової адміністрації у Волинській області Наталії Коцирій , діяча культури, телеведучого, а ніні військового Дмитра Ураєва, журналістки Наталки Слюсар та Лесі Верхов'яд, волинського фотографа Миколи Комаровського.

Вітаємо їх, а також іменинників – чоловіків з ім’ям Аркадій, Василь, Дем’ян, Іван, Костянтин, Кузьма, Лев, Олексій.

Бажаємо всім здоров'я, любові й радості від життя.

Із професійним святом вітаємо архітекторів, працівників морського та річкового флоту та тих, хто служить у Військах протиповітряної оборони України. Зічимо вам наснаги та нових численних звершень.

1 липня 1954 року фельдшерсько-акушерська школа була перейменована в Луцьке медичне училище (зараз – Луцький медичний коледж).

В цей день 1968-го почав функціонувати пансіонат «Шацькі озера». Початкова назва – турбза «Світязь».

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження, події, люди
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