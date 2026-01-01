Експрем'єр Польщі передав український орден до музею Волинської трагедії





За словами політика, таке рішення він ухвалив на знак протесту після присвоєння одній з українських військових частин імені «героїв УПА». Моравецький заявив, що не повертає нагороду Україні, а передає її музею як символ пам'яті про жертв Волинської трагедії, - повідомляє



Під час пресконференції він також закликав польську владу посилити законодавство щодо заборони пропаганди символів, пов'язаних із «бандерівством», а також припинити фінансування організацій, які, на його думку, героїзують українських націоналістів.



Разом із Моравецьким свою українську нагороду до цього ж музею передав і євродепутат Міхал Дворчик. Водночас він заявив, що польсько-українське примирення можливе лише на основі історичної правди.



Рішення про відкликання найвищої державної нагороди Польщі Ордену Білого Орла у президента України Володимира Зеленського не є одноосібним актом президента. За польською процедурою президент може ініціювати позбавлення нагороди, однак відповідний акт потребує контрасигнації (співпідпису) прем'єр-міністра Польщі.



У відповідь на дії президента Польщі глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що поверне Польщі свою державну відзнаку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що передав український орден князя Ярослава Мудрого до Музею пам'яті жертв Волинської трагедії в місті Холм.За словами політика, таке рішення він ухвалив на знак протесту після присвоєння одній з українських військових частин імені «героїв УПА». Моравецький заявив, що не повертає нагороду Україні, а передає її музею як символ пам'яті про жертв Волинської трагедії, - повідомляє UA News , посилаючись на RMF24.Під час пресконференції він також закликав польську владу посилити законодавство щодо заборони пропаганди символів, пов'язаних із «бандерівством», а також припинити фінансування організацій, які, на його думку, героїзують українських націоналістів.Разом із Моравецьким свою українську нагороду до цього ж музею передав і євродепутат Міхал Дворчик. Водночас він заявив, що польсько-українське примирення можливе лише на основі історичної правди.Рішення про відкликання найвищої державної нагороди Польщі Ордену Білого Орла у президента України Володимира Зеленського не є одноосібним актом президента. За польською процедурою президент може ініціювати позбавлення нагороди, однак відповідний акт потребує контрасигнації (співпідпису) прем'єр-міністра Польщі.У відповідь на дії президента Польщі глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що поверне Польщі свою державну відзнаку.

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