Україна придбає у Швеції партію винищувачів Gripen





Про це у вівторок, 30 червня, повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram-каналі, - пише



Зеленський зазначив, що перших 16 літаків Gripen C/D Україна отримає вже на початку 2027 року.



"Також у межах попередніх домовленостей із прем'єр-міністром Ульфом Крістерссоном перші 16 літаків Gripen C/D буде передано нашим Повітряним силам уже на початку 2027 року", - написав президент.



Також лідер України обговорив із міністром оборони Швеції Полом Йонсоном питання оборонної співпраці, включаючи програму Drone Deal та спільну роботу над антибалістичними системами.



За словами міністра оборони України Михайла Федорова, літаки будуть закуплені за кошти Єврокредиту та за підтримки Великої Британії. Поставки цих літаків розпочнуться на початку 2029 року.



Як зауважив Федоров, Gripen здатні нести ракети Meteor, тому можуть стати одним із ключових факторів технологічної переваги України. Насамперед раніше виявляти загрози, ефективніше протидіяти ворожій авіації та вражати повітряні цілі на великій відстані.



Нагадаємо, у лютому повідомлялося, що Україна розглядає можливість використання фінансової допомоги ЄС для закупівлі шведських винищувачів Gripen, щоб посилити протиповітряну оборону. У жовтні 2025 року між Україною і Швецією був підписаний лист про наміри щодо постачання винищувачів JAS 39 Gripen, і Зеленський тоді заявляв про очікування 150 літаків, перші з яких мали б надійти вже в 2026 році.



У травні 2026 року Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон під час прес-конференції на військовій базі Уппланд в Уппсалі оголосив про передачу Україні винищувачів Jas 39 Gripen.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна і Швеція підписали угоду про закупівлю 16 винищувачів Gripen E. Разом з літаками Київ придбає також пакет обладнання, технічного обслуговування та підтримки.Про це у вівторок, 30 червня, повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram-каналі, - пише "Кореспондент" Зеленський зазначив, що перших 16 літаків Gripen C/D Україна отримає вже на початку 2027 року."Також у межах попередніх домовленостей із прем'єр-міністром Ульфом Крістерссоном перші 16 літаків Gripen C/D буде передано нашим Повітряним силам уже на початку 2027 року", - написав президент.Також лідер України обговорив із міністром оборони Швеції Полом Йонсоном питання оборонної співпраці, включаючи програму Drone Deal та спільну роботу над антибалістичними системами.За словами міністра оборони України Михайла Федорова, літаки будуть закуплені за кошти Єврокредиту та за підтримки Великої Британії. Поставки цих літаків розпочнуться на початку 2029 року.Як зауважив Федоров, Gripen здатні нести ракети Meteor, тому можуть стати одним із ключових факторів технологічної переваги України. Насамперед раніше виявляти загрози, ефективніше протидіяти ворожій авіації та вражати повітряні цілі на великій відстані.Нагадаємо, у лютому повідомлялося, що Україна розглядає можливість використання фінансової допомоги ЄС для закупівлі шведських винищувачів Gripen, щоб посилити протиповітряну оборону. У жовтні 2025 року між Україною і Швецією був підписаний лист про наміри щодо постачання винищувачів JAS 39 Gripen, і Зеленський тоді заявляв про очікування 150 літаків, перші з яких мали б надійти вже в 2026 році.У травні 2026 року Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон під час прес-конференції на військовій базі Уппланд в Уппсалі оголосив про передачу Україні винищувачів Jas 39 Gripen.

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