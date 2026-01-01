На Волині дроном виявили пожежу на торфовищі. ФОТО





Про це повдіомляють у Головному управлінні ДСНС України у Волинській області.



Для обстеження території залучили безпілотну літальну техніку ДСНС. Повітряна розвідка показала, що вогонь проник у торфовище, виявлено осередки горіння торфу на площі близько 7,8 гектара.



Для ліквідації торф'яної пожежі направлено додаткові сили та засоби.

Наразі на місці працюють 17 рятувальників, залучено 1 пожежну автоцистерну, 6 мотопомп, техніку місцевої пожежної охорони.



Роботи тривають.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 30 червня о 07:18 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу сухої трави та чагарників поза межами села Тойкут Ковельської громади.Про це повдіомляють у Головному управлінні ДСНС України у Волинській області.Для обстеження території залучили безпілотну літальну техніку ДСНС. Повітряна розвідка показала, що вогонь проник у торфовище, виявлено осередки горіння торфу на площі близько 7,8 гектара.Для ліквідації торф'яної пожежі направлено додаткові сили та засоби.Наразі на місці працюють 17 рятувальників, залучено 1 пожежну автоцистерну, 6 мотопомп, техніку місцевої пожежної охорони.Роботи тривають.

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