На Волині дроном виявили пожежу на торфовищі. ФОТО

На Волині дроном виявили пожежу на торфовищі. ФОТО
30 червня о 07:18 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу сухої трави та чагарників поза межами села Тойкут Ковельської громади.

Про це повдіомляють у Головному управлінні ДСНС України у Волинській області.

Для обстеження території залучили безпілотну літальну техніку ДСНС. Повітряна розвідка показала, що вогонь проник у торфовище, виявлено осередки горіння торфу на площі близько 7,8 гектара.
На Волині дроном виявили пожежу на торфовищі. ФОТО
На Волині дроном виявили пожежу на торфовищі. ФОТО

Для ліквідації торф'яної пожежі направлено додаткові сили та засоби.
Наразі на місці працюють 17 рятувальників, залучено 1 пожежну автоцистерну, 6 мотопомп, техніку місцевої пожежної охорони.
На Волині дроном виявили пожежу на торфовищі. ФОТО
На Волині дроном виявили пожежу на торфовищі. ФОТО

Роботи тривають.

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Теги: Волинь, Луцьк, пожежа, торфовище, аеророзвідка
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