На Волині дроном виявили пожежу на торфовищі. ФОТО
Сьогодні, 07:32
30 червня о 07:18 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу сухої трави та чагарників поза межами села Тойкут Ковельської громади.
Про це повдіомляють у Головному управлінні ДСНС України у Волинській області.
Для обстеження території залучили безпілотну літальну техніку ДСНС. Повітряна розвідка показала, що вогонь проник у торфовище, виявлено осередки горіння торфу на площі близько 7,8 гектара.
Для ліквідації торф'яної пожежі направлено додаткові сили та засоби.
Наразі на місці працюють 17 рятувальників, залучено 1 пожежну автоцистерну, 6 мотопомп, техніку місцевої пожежної охорони.
Роботи тривають.
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Про це повдіомляють у Головному управлінні ДСНС України у Волинській області.
Для обстеження території залучили безпілотну літальну техніку ДСНС. Повітряна розвідка показала, що вогонь проник у торфовище, виявлено осередки горіння торфу на площі близько 7,8 гектара.
Для ліквідації торф'яної пожежі направлено додаткові сили та засоби.
Наразі на місці працюють 17 рятувальників, залучено 1 пожежну автоцистерну, 6 мотопомп, техніку місцевої пожежної охорони.
Роботи тривають.
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