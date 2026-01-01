Робота, навчання, власна справа: як ветерани з Волині повертаються до цивільного життя

Майже 3,5 тис. ветеранів Волині вже звернулися до служби зайнятості після повернення до мирного життя. Для 600 із них це звернення стало початком нової роботи.Підтримка ветеранів, їхня професійна адаптація та повернення до цивільного життя залишаються одним із ключових напрямів роботи служби зайнятості. Саме про результати цієї роботи та можливості, які сьогодні доступні ветеранам, говорили 30 червня під час засідання обласного координаційного комітету сприяння зайнятості під керівництвом т.в.о. голови Волинська обласна державна адміністрація Романа Романюка, - повідомляють у Волинському обласному центрі зайнятості.Під час засідання заступник директора Волинського ОЦЗ Тарас Семенюк розповів, що ветерани знаходять роботу у найрізноманітніших сферах.Найчастіше вони працюють водіями, операторами котельні, охоронниками, слюсарями, трактористами та продавцями. Водночас успішно працевлаштовуються інженерами, менеджерами, спеціалістами державної служби, фахівцями із супроводу ветеранів та за багатьма іншими професіями. Це підтверджує: після служби можна знайти себе у різних сферах, а служба зайнятості допомагає зробити цей крок.Однак, робота — не єдина можливість, яку пропонує служба зайнятості. Щодо професійного навчання, то 93 ветерани вже пройшли професійне навчання, 89 отримали ваучери на здобуття нової професії або підвищення кваліфікації.Окремий напрям підтримки — роботодавці. За працевлаштування учасників бойових дій уже надано 71 компенсацію, а ще 30 компенсацій — за облаштування робочих місць для ветеранів з інвалідністю.Все більше ветеранів обирають і шлях підприємництва. Упродовж 2023–2026 років 126 заявок від військових та членів їх сімей отримали схвалення. Завдяки цьому вони створили 182 нових робочих місця.Такожнаголосив, що Волинський обласний центр зайнятості активно співпрацює з ДПС у Волинській області, консультуючи ветеранів, які вже ведуть або планують розпочати власну справу за програмою Власна справа /грант/. Не менш важливою є взаємодія з фахівцями із супроводу ветеранів, які допомагають військовослужбовцям та їхнім родинам отримати необхідні послуги служби зайнятості.За результатами засідання учасники домовилися ще активніше інформувати ветеранів, військовослужбовців та членів їхніх родин про можливості, які сьогодні надає служба зайнятості. Адже чим більше людей знають про ці програми, тим більше захисників зможуть швидше повернутися до професійної діяльності, започаткувати власну справу або здобути нову професію.