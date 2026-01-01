На Волині біля лісу знайшли непритомну жінку з тепловим ударом





Про це повідомив медичний директор Любешівської багатопрофільної лікарні Андрій Гук. Її знайшли поблизу лісу. Наразі стан пацієнтки медики оцінюють як стабільно тяжкий, - пише газета



Крім того, у неділю бригада екстреної медичної допомоги надавала допомогу ще одній людині, яка отримала тепловий удар із судомами. Про це повідомив старший фельдшер екстреної медичної допомоги Юрій Черевко.



Медики закликають жителів громади берегти себе: уникати тривалого перебування на сонці, пити достатньо води та особливо піклуватися про людей похилого віку й дітей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Спека на Любешівщині вже призводить до небезпечних для здоров’я наслідків. У понеділок, 29 червня до приймального відділення доставили літню жінку з тепловим ударом, яка перебувала без свідомості.Про це повідомив медичний директор Любешівської багатопрофільної лікарні Андрій Гук. Її знайшли поблизу лісу. Наразі стан пацієнтки медики оцінюють як стабільно тяжкий, - пише газета "Нове життя". Крім того, у неділю бригада екстреної медичної допомоги надавала допомогу ще одній людині, яка отримала тепловий удар із судомами. Про це повідомив старший фельдшер екстреної медичної допомоги Юрій Черевко.Медики закликають жителів громади берегти себе: уникати тривалого перебування на сонці, пити достатньо води та особливо піклуватися про людей похилого віку й дітей.

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