Залужний підтвердив, що балотуватиметься в президенти, хоч його намагалися відмовити, - ЗМІ

Кіра Стармера посла України Валерія Залужного викликали в Київ, де розпитували про президентські амбіції в разі виборів восени й намагалися відмовити від цього.



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Відставка Стармера стала формальним приводом запрошення українського посла в Київ, пише видання, тож, обговоривши її можливі наслідки для України, Зеленський перейшов до теми виборів.



Він, мовляв, сказав, що позитивна ситуація на фронті останнім часом, збереження консолідації суспільства створили вікно можливостей для проведення виборів. Однак президент наголосив, що ці вибори мають відбутися так, щоб у країні не сталося розколу, зокрема через його протистояння із Залужним.



За даними джерел УП, зрештою президент поставив колишньому головнокомандувачу пряме запитання: «Якщо вибори відбудуться восени, чи будете ви балотуватися?».



Той відповів: «Так. Буду», — а потім пояснив, що не прагнув політичної кар'єри, але багато людей, мовляв, покладають на нього свої надії, тож він не зможе пояснити їм, чому він знехтував їхньою довірою.



Потім розмова тривала ще певний час, але президент Зеленський не пропонував генералу інших варіантів його кар’єри, хоча, за словами джерел УП у владі, серед можливих пропозицій у Зеленського готові говорити не лише про дипломатичні посади для Залужного, «але практично про будь-які державні пости, хоч би й керівника уряду».



Зрештою, Зеленський і Залужний потиснули один одному руки й завершили розмову. Хоча потім із послом зустрічалися секретар РНБО Рустем Умєрова і голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія, які теж буцімто намагалися відмовити його від президентських амбіцій, повторюючи ті самі аргументи про суспільний розкол і ризики для держави.



Це не переконало генерала, хоча на прощання вони попросили його: «Брате, але ти подумай ще раз».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Перед відставкою прем’єр-міністра Великої Британіїпосла Українивикликали в Київ, де розпитували про президентські амбіції в разі виборів восени й намагалися відмовити від цього.Про це пише «Українська правда» з посиланням на власні джерела в оточенні Зеленського та Залужного.Відставка Стармера стала формальним приводом запрошення українського посла в Київ, пише видання, тож, обговоривши її можливі наслідки для України, Зеленський перейшов до теми виборів.Він, мовляв, сказав, що позитивна ситуація на фронті останнім часом, збереження консолідації суспільства створили вікно можливостей для проведення виборів. Однак президент наголосив, що ці вибори мають відбутися так, щоб у країні не сталося розколу, зокрема через його протистояння із Залужним.За даними джерел УП, зрештою президент поставив колишньому головнокомандувачу пряме запитання: «Якщо вибори відбудуться восени, чи будете ви балотуватися?».Той відповів: «Так. Буду», — а потім пояснив, що не прагнув політичної кар'єри, але багато людей, мовляв, покладають на нього свої надії, тож він не зможе пояснити їм, чому він знехтував їхньою довірою.Потім розмова тривала ще певний час, але президент Зеленський не пропонував генералу інших варіантів його кар’єри, хоча, за словами джерел УП у владі, серед можливих пропозицій у Зеленського готові говорити не лише про дипломатичні посади для Залужного, «але практично про будь-які державні пости, хоч би й керівника уряду».Зрештою, Зеленський і Залужний потиснули один одному руки й завершили розмову. Хоча потім із послом зустрічалися секретар РНБО Рустем Умєрова і голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія, які теж буцімто намагалися відмовити його від президентських амбіцій, повторюючи ті самі аргументи про суспільний розкол і ризики для держави.Це не переконало генерала, хоча на прощання вони попросили його: «Брате, але ти подумай ще раз».

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