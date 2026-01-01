Вступна кампанія на Волині: які зміни та коли подавати заяви. ВІДЕО





Про основні етапи вступної кампанії, типові помилки вступників та особливості цьогорічного прийому Наталія Петрушко та заступник відповідального секретаря приймальної комісії Луцького національного технічного університету Ірина Бандура.



Календар вступної кампанії-2026



За словами відповідального секретаря приймальної комісії ВНУ імені Лесі Українки Наталії Петрушко, основні дати вступної кампанії у 2026 році такі:



1 липня — початок реєстрації електронних кабінетів;



3–10 липня — реєстрація на творчі конкурси для тих, хто претендує на бюджет;



3–25 липня — реєстрація на творчі конкурси для вступників на контракт;



8–19 липня — проведення творчих конкурсів для вступу на бюджет;



19 липня — 1 серпня (до 18:00) — подання заяв до закладів вищої освіти;



до 6 серпня — рекомендації до зарахування;



до 11 серпня — підтвердження місця навчання;



13 серпня — накази про зарахування на бюджет;



із 14 серпня — рекомендації та зарахування на контракт;



Вступна кампанія триватиме до 15 жовтня, а електронні кабінети працюватимуть до 31 жовтня.



Головні зміни вступної кампанії-2026



Цього року є кілька нововведень:



скасовано мотиваційний лист;



максимальна кількість заяв скорочена з 15 до 10;



із десяти заяв: п'ять можна подати на бюджет; п'ять — на контракт.



Для більшості спеціальностей для вступу медична довідка не потрібна, сказала Наталія Петрушко.



Виняток — спеціальність "Фізична культура і спорт", де вона є обов'язковою для допуску до творчого конкурсу.



Реєстрація електронного кабінету: коли це краще зробити



Найбільше навантаження на систему традиційно припадає на перший день прийому заяв — 19 липня та останній — 1 серпня. Оптимально подавати заяви орієнтовно з 22 по 28 липня, радить заступник відповідального секретаря приймальної комісії ЛНТУ Ірина Бандура.



У разі виникнення труднощів вступники можуть звернутися до консультаційних центрів, які працюватимуть при всіх університетах із 1 липня до завершення вступної кампанії.



НМТ — основа вступу



Основним критерієм конкурсного відбору у 2026 році залишається результат Національного мультипредметного тесту.



Для вступу враховують сертифікати НМТ:



2026 року;



2025 року;



2024 року.



При розрахунку конкурсного бала враховуються всі результати НМТ: три обов'язкові предмети та четвертий предмет на вибір вступника, каже відповідальний секретар приймальної комісії ВНУ імені Лесі Українки.



Для творчих спеціальностей також враховується результат творчого конкурсу.



Як правильно визначати пріоритети



Заступник відповідального секретаря приймальної комісії ЛНТУ Ірина Бандура рекомендує абітурієнтам визначати пріоритети відповідно до власних бажань, а не шансів на вступ.



Якщо головна мета — навчатися на бюджеті, то всі п'ять бюджетних заяв варто використати саме на ті спеціальності й університети, де вступник справді хоче навчатися.



Ірина Бандура застерігає: не варто ставити "випадкові" спеціальності третім чи п'ятим пріоритетом.



Якщо система рекомендує вступника саме за таким пріоритетом, а він відмовиться від бюджетного місця, це місце втратить університет.



При цьому сам пріоритет не гарантує вступу — вирішальним залишається конкурсний бал.



Як розраховується конкурсний бал



Конкурсний бал — це не середній бал НМТ.



Для кожної спеціальності застосовуються власні коефієнти до предметів.



Також враховуються:



творчий конкурс;



додаткові бали за підготовчі курси (для окремих спеціальностей).



Перед поданням заяв Наталія Петрушко з приймальної комісії ВНУ імені Лесі України пропонує випускникам скористатися офіційними калькуляторами конкурсного бала.



Хто має право на спеціальні умови



Як наголошує Наталія Петрушко, серед категорій вступників, які можуть скористатися спеціальними умовами:



учасники бойових дій;



ветерани війни;



особи з інвалідністю;



діти з тимчасово окупованих територій;



вступники із територій активних бойових дій;



інші категорії, визначені Міністерством освіти і науки.



Особливості вступу для військових і ветеранів



Учасники бойових дій мають право складати співбесіду замість НМТ.



Для чинних військовослужбовців навчання можливе переважно на заочній формі.



Ветерани, які вже завершили службу, можуть вступати як на денну, так і на заочну форму навчання, розповіла заступниця приймальної комісії ЛНТУ Ірина Бандура.



Пільги: коли їх потрібно оформлювати



Оформити пільгу самостійно через електронний кабінет неможливо.



Її вносить будь-який заклад вищої освіти після перевірки документів.



Зробити це потрібно до подання електронної заяви, адже лише тоді інформація автоматично відобразиться в кабінеті вступника.



Особливо це важливо для тих, хто має право складати співбесіду замість НМТ, додає Ірина Бандура.



Найпоширеніші помилки вступників



У приймальних комісіях двох університетів Волині називають кілька типових помилок:



пропуск дедлайнів;



неправильне визначення джерела фінансування;



неправильне завантаження документів;



подання заяв у години найбільшого навантаження;



випадкове встановлення пріоритетів.



Також важливо пам'ятати: після реєстрації заяви змінити її пріоритет уже неможливо.



Як відбувається зарахування



До 6 серпня вступники отримають рекомендації до зарахування в електронних кабінетах.



До 11 серпня потрібно:



підтвердити місце навчання;



підписати необхідні документи;



укласти договір про навчання.



Якщо рекомендацію не підтвердити вчасно, вона буде анульована.



Зі слів заступниці приймальної комісії ЛНТУ Ірини Бандури, для неповнолітніх вступників договір укладають батьки або законні представники.



Коли буде додатковий набір



Після завершення основного зарахування університети можуть оголосити додаткові етапи вступу.



Вони триватимуть у вересні та жовтні й стосуватимуться лише контрактної форми навчання.



Бюджетні місця будуть заповнені під час основної вступної кампанії, додала Ірина Бандура.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 1 липня в Україні стартує реєстрація електронних кабінетів вступників. Цьогоріч у вступній кампанії абітурієнтів очікує кілька змін: скасовано мотиваційні листи, зменшено кількість заяв, які можна подати, а також уточнено правила щодо пільг і пріоритетності.Про основні етапи вступної кампанії, типові помилки вступників та особливості цьогорічного прийому Суспільному розповіли відповідальний секретар приймальної комісії Волинського національного університету імені Лесі Українкита заступник відповідального секретаря приймальної комісії Луцького національного технічного університетуЗа словами відповідального секретаря приймальної комісії ВНУ імені Лесі Українки Наталії Петрушко, основні дати вступної кампанії у 2026 році такі:1 липня — початок реєстрації електронних кабінетів;3–10 липня — реєстрація на творчі конкурси для тих, хто претендує на бюджет;3–25 липня — реєстрація на творчі конкурси для вступників на контракт;8–19 липня — проведення творчих конкурсів для вступу на бюджет;19 липня — 1 серпня (до 18:00) — подання заяв до закладів вищої освіти;до 6 серпня — рекомендації до зарахування;до 11 серпня — підтвердження місця навчання;13 серпня — накази про зарахування на бюджет;із 14 серпня — рекомендації та зарахування на контракт;Вступна кампанія триватиме до 15 жовтня, а електронні кабінети працюватимуть до 31 жовтня.Цього року є кілька нововведень:скасовано мотиваційний лист;максимальна кількість заяв скорочена з 15 до 10;із десяти заяв: п'ять можна подати на бюджет; п'ять — на контракт.Для більшості спеціальностей для вступу медична довідка не потрібна, сказала Наталія Петрушко.Виняток — спеціальність "Фізична культура і спорт", де вона є обов'язковою для допуску до творчого конкурсу.Найбільше навантаження на систему традиційно припадає на перший день прийому заяв — 19 липня та останній — 1 серпня. Оптимально подавати заяви орієнтовно з 22 по 28 липня, радить заступник відповідального секретаря приймальної комісії ЛНТУ Ірина Бандура.У разі виникнення труднощів вступники можуть звернутися до консультаційних центрів, які працюватимуть при всіх університетах із 1 липня до завершення вступної кампанії.Основним критерієм конкурсного відбору у 2026 році залишається результат Національного мультипредметного тесту.Для вступу враховують сертифікати НМТ:2026 року;2025 року;2024 року.При розрахунку конкурсного бала враховуються всі результати НМТ: три обов'язкові предмети та четвертий предмет на вибір вступника, каже відповідальний секретар приймальної комісії ВНУ імені Лесі Українки.Для творчих спеціальностей також враховується результат творчого конкурсу.Заступник відповідального секретаря приймальної комісії ЛНТУ Ірина Бандура рекомендує абітурієнтам визначати пріоритети відповідно до власних бажань, а не шансів на вступ.Якщо головна мета — навчатися на бюджеті, то всі п'ять бюджетних заяв варто використати саме на ті спеціальності й університети, де вступник справді хоче навчатися.Ірина Бандура застерігає: не варто ставити "випадкові" спеціальності третім чи п'ятим пріоритетом.Якщо система рекомендує вступника саме за таким пріоритетом, а він відмовиться від бюджетного місця, це місце втратить університет.При цьому сам пріоритет не гарантує вступу — вирішальним залишається конкурсний бал.Конкурсний бал — це не середній бал НМТ.Для кожної спеціальності застосовуються власні коефієнти до предметів.Також враховуються:творчий конкурс;додаткові бали за підготовчі курси (для окремих спеціальностей).Перед поданням заяв Наталія Петрушко з приймальної комісії ВНУ імені Лесі України пропонує випускникам скористатися офіційними калькуляторами конкурсного бала.Як наголошує Наталія Петрушко, серед категорій вступників, які можуть скористатися спеціальними умовами:учасники бойових дій;ветерани війни;особи з інвалідністю;діти з тимчасово окупованих територій;вступники із територій активних бойових дій;інші категорії, визначені Міністерством освіти і науки.Особливості вступу для військових і ветеранівУчасники бойових дій мають право складати співбесіду замість НМТ.Для чинних військовослужбовців навчання можливе переважно на заочній формі.Ветерани, які вже завершили службу, можуть вступати як на денну, так і на заочну форму навчання, розповіла заступниця приймальної комісії ЛНТУ Ірина Бандура.Пільги: коли їх потрібно оформлюватиОформити пільгу самостійно через електронний кабінет неможливо.Її вносить будь-який заклад вищої освіти після перевірки документів.Зробити це потрібно до подання електронної заяви, адже лише тоді інформація автоматично відобразиться в кабінеті вступника.Особливо це важливо для тих, хто має право складати співбесіду замість НМТ, додає Ірина Бандура.У приймальних комісіях двох університетів Волині називають кілька типових помилок:пропуск дедлайнів;неправильне визначення джерела фінансування;неправильне завантаження документів;подання заяв у години найбільшого навантаження;випадкове встановлення пріоритетів.Також важливо пам'ятати: після реєстрації заяви змінити її пріоритет уже неможливо.До 6 серпня вступники отримають рекомендації до зарахування в електронних кабінетах.До 11 серпня потрібно:підтвердити місце навчання;підписати необхідні документи;укласти договір про навчання.Якщо рекомендацію не підтвердити вчасно, вона буде анульована.Зі слів заступниці приймальної комісії ЛНТУ Ірини Бандури, для неповнолітніх вступників договір укладають батьки або законні представники.Після завершення основного зарахування університети можуть оголосити додаткові етапи вступу.Вони триватимуть у вересні та жовтні й стосуватимуться лише контрактної форми навчання.Бюджетні місця будуть заповнені під час основної вступної кампанії, додала Ірина Бандура.

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